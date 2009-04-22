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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Волга
Балтика - Волга: обзор матча 22 апреля 2009
Балтика
22.04.2009, среда, 19:30
Россия. Первый дивизион, 6 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Волга
+1
Замена
Д. Айдов
️️️️
О. Трифонов
Замена
Е. Тараканов
️️️️
С. Турсунов
Замена
А. Черняк
️️️️
А. Хазов
Замена
А. Саная
️️️️
С. Коровушкин
Замена
М. Барановский
️️️️
А. Рогачев
Замена
️️️️
А. Зернов
Замена
А. Шляпкин
️️️️
В. Окорочков
Замена
С. Бабич
️️️️
А. Першин
Желтая карточка
Г. Кенкишвили
11'
Желтая карточка
А. Хазов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
8
Григорий Кенкишвили
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
0
Алдин Джидич
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
27
Артем Першин
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
15
Валентин Окорочков
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
Волга
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
22
Александр Зернов
ЦФ
40
Максим Аристархов
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
0
Степан Бабич
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
0
Александр Черняк
ЦФ
3-5-1
1
Рогачев
8
Кенкишвили
25
Ревякин
13
Тимофеев
58
Егоров
0
Джидич
18
Коровушкин
27
Першин
15
Окорочков
85
Голубов
4-2-1-3
6
Полянин
25
Буйволов
15
Андреев
32
Трифонов
58
Рашевский
14
Семакин
17
Турсунов
16
Хазов
40
Аристархов
22
Зернов
27
Першин
0
Бабич
0
Бабич
27
Першин
1
Рогачев
16
Барановский
16
Барановский
1
Рогачев
15
Окорочков
13
Шляпкин
13
Шляпкин
15
Окорочков
18
Коровушкин
32
Саная
32
Саная
18
Коровушкин
16
Хазов
0
Черняк
0
Черняк
16
Хазов
32
Трифонов
4
Айдов
4
Айдов
32
Трифонов
17
Турсунов
55
Тараканов
55
Тараканов
17
Турсунов
Остались в запасе
Балтика
Волга
Главный тренер
Зураб Саная
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Зураб Саная
Статистика матча Балтика - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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