Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Балтика
Металлург Л - Балтика: обзор матча 30 сентября 2009
Металлург Л
30.09.2009, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 33 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
18'
Е. Крыштафович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Балтика
Желтая карточка
И. Завалий
Замена
️️️️
А. Джидич
Замена
️️️️
О. Алейник
Замена
️️️️
С. Егоров
Замена
️️️️
А. Кутьин
Замена
️️️️
А. Овчинников
Замена
️️️️
И. Телегин
18'
ГОЛ! 0:1!
Е. Крыштафович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Металлург Л
0
Дмитрий Алексеев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
2
Александр Сторожук
ЦП
10
Илья Телегин
ЦП
10
Андрей Овчинников
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
0
Алдин Джидич
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
58
Сергей Егоров
ПП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
3-2-3-2
0
Алексеев
2
Кренделев
9
Фомичев
80
Качан
19
Журавлев
45
Косенко
34
Алейник
10
Телегин
2
Сторожук
48
Кутьин
10
Овчинников
4-4-2
16
Барановский
13
Тимофеев
5
Крыштафович
25
Ревякин
27
Лебедев
58
Егоров
15
Окорочков
0
Джидич
15
Коломийченко
85
Голубов
17
Завалий
Остались в запасе
Металлург Л
Балтика
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Зураб Саная
Статистика матча Металлург Л - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург Л
Балтика
Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
Вчера, 19:47
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
8 ноября
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
8 ноября
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
8 ноября
10
«Балтика» – «Динамо Мх»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
Вчера, 19:47
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
8 ноября
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
8 ноября
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
8 ноября
10
«Балтика» – «Динамо Мх»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+