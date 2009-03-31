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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Краснодар
Балтика - Краснодар: обзор матча 31 марта 2009
Балтика
31.03.2009, вторник, 19:30
Россия. Первый дивизион, 2 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
87'
А. Шляпкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Краснодар
ГОЛ! 1:0!
А. Шляпкин
Замена
И. Завалий
️️️️
Д. Голубов
Желтая карточка
И. Завалий
Замена
В. Татарчук
️️️️
А. Олейник
Замена
А. Шляпкин
️️️️
В. Окорочков
Желтая карточка
В. Тимофеев
Желтая карточка
М. Деменко
Желтая карточка
А. Олейник
Замена
С. Егоров
️️️️
А. Коломийченко
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
С. Емельянов
Желтая карточка
Г. Кенкишвили
Замена
С. Бабич
️️️️
М. Трусевич
Замена
А. Михеев
️️️️
Д. Лошкарев
Желтая карточка
М. Трусевич
10'
Желтая карточка
С. Цуканов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
8
Григорий Кенкишвили
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
0
Алдин Джидич
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
27
Дмитрий Лошкарев
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
39
Рикардо
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Балтика
0
Степан Бабич
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
17
Иван Завалий
ЦФ
Краснодар
90
Андрей Михеев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
3-5-1
1
Рогачев
8
Кенкишвили
25
Ревякин
13
Тимофеев
15
Коломийченко
18
Коровушкин
0
Джидич
30
Трусевич
15
Окорочков
85
Голубов
3-2-4-1
31
Пчелинцев
2
Соколов
24
Мирошниченко
39
Цуканов
5
Дубровин
4
Коваленко
0
Емельянов
25
Деменко
39
Рикардо
27
Лошкарев
27
Олейник
85
Голубов
17
Завалий
17
Завалий
85
Голубов
30
Трусевич
0
Бабич
0
Бабич
30
Трусевич
15
Окорочков
13
Шляпкин
13
Шляпкин
15
Окорочков
15
Коломийченко
58
Егоров
58
Егоров
15
Коломийченко
27
Лошкарев
90
Михеев
90
Михеев
27
Лошкарев
27
Олейник
50
Татарчук
50
Татарчук
27
Олейник
0
Емельянов
13
Дорожкин
13
Дорожкин
0
Емельянов
Остались в запасе
Балтика
Краснодар
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Балтика - Краснодар
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Балтика
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