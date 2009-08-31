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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Чита
Балтика - Чита: обзор матча 31 августа 2009
Балтика
31.08.2009, понедельник, 20:00
Россия. Первый дивизион, 28 тур
2 : 1
Завершен
Чита
27'
И. Завалий (П)
80'
И. Завалий
60'
М. Крейсман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Чита
Замена
️️️️
С. Щеглов
ГОЛ! 2:1!
И. Завалий
Замена
️️️️
С. Коровушкин
Замена
️️️️
Г. Гармашов
ГОЛ! 1:1!
М. Крейсман
Желтая карточка
И. Лесков
Замена
️️️️
А. Коломийченко
Замена
️️️️
А. Сидяев
Замена
️️️️
А. Джидич
Желтая карточка
А. Сидяев
Желтая карточка
А. Бодялов
Замена
️️️️
С. Нюхалов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Завалий
Желтая карточка
С. Нюхалов
Желтая карточка
И. Завалий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
0
Алдин Джидич
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
Чита
32
Александр Бодялов
ВР
1
Евгений Городов
ВР
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
15
Сергей Нюхалов
ЦЗ
2
Иван Лесков
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Владимир Булатенко
ЦП
0
Максим Крейсман
ЦП
91
Георгий Гармашов
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
0
Георге Богю
ЦФ
3-2-3-1
16
Барановский
27
Лебедев
3
Сидяев
25
Ревякин
85
Попов
13
Семенов
15
Коломийченко
0
Джидич
18
Коровушкин
17
Завалий
4-4-1
32
Бодялов
8
Смольников
15
Нюхалов
2
Лесков
26
Беличенко
0
Крейсман
91
Гармашов
8
Щеглов
10
Булатенко
0
Богю
Остались в запасе
Балтика
Чита
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Зураб Саная
Статистика матча Балтика - Чита
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Стадион:
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