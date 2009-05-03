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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чита - Балтика
Чита - Балтика: обзор матча 03 мая 2009
Чита
03.05.2009, воскресенье, 12:00
Россия. Первый дивизион, 8 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
42'
И. Нагибин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - Балтика
Желтая карточка
А. Саная
Замена
В. Беличенко
️️️️
И. Нагибин
Желтая карточка
И. Нагибин
Желтая карточка
И. Лесков
Замена
Г. Гармашов
️️️️
Г. Богю
Желтая карточка
Д. Матьола
Замена
В. Селецкий
️️️️
М. Крейсман
Замена
В. Окорочков
️️️️
А. Шляпкин
Замена
А. Саная
️️️️
И. Завалий
Замена
А. Подпругин
️️️️
С. Щеглов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Нагибин
Замена
Д. Голубов
️️️️
С. Коровушкин
Желтая карточка
В. Тимофеев
Желтая карточка
Г. Богю
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чита
1
Евгений Городов
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
2
Иван Лесков
ЦЗ
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
10
Владимир Булатенко
ЦП
0
Максим Крейсман
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
0
Георге Богю
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Денис Матьола
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
0
Алдин Джидич
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
17
Иван Завалий
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
Чита
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
91
Георгий Гармашов
ЦП
Балтика
0
Степан Бабич
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
2-5-1
1
Городов
2
Лесков
30
Агрофенин
10
Булатенко
0
Крейсман
8
Щеглов
9
Нагибин
20
Хабаров
0
Богю
3-5-1
16
Барановский
13
Тимофеев
5
Матьола
85
Попов
58
Егоров
0
Джидич
30
Трусевич
13
Шляпкин
18
Коровушкин
17
Завалий
8
Щеглов
13
Подпругин
13
Подпругин
8
Щеглов
9
Нагибин
26
Беличенко
26
Беличенко
9
Нагибин
0
Крейсман
14
Селецкий
14
Селецкий
0
Крейсман
0
Богю
91
Гармашов
91
Гармашов
0
Богю
0
Бабич
0
Бабич
13
Шляпкин
15
Окорочков
15
Окорочков
13
Шляпкин
18
Коровушкин
85
Голубов
85
Голубов
18
Коровушкин
17
Завалий
32
Саная
32
Саная
17
Завалий
Остались в запасе
Чита
Балтика
Главный тренер
Зураб Саная
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Зураб Саная
Статистика матча Чита - Балтика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Посещаемость:
5800 из 10200 зрителей (56%)
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