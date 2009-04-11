Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Балтика
Анжи - Балтика: обзор матча 11 апреля 2009
Анжи
11.04.2009, суббота, 16:00
Россия. Первый дивизион, 4 тур
2 : 0
Завершен
Балтика
15'
Г. Ходжава
56'
Г. Ходжава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Балтика
Замена
А. Шляпкин
️️️️
В. Тимофеев
Желтая карточка
А. Джидич
Замена
А. Саная
️️️️
Д. Голубов
Замена
Н. Кажаров
️️️️
В. Мазалов
Замена
М. Магомедов
️️️️
Г. Ходжава
Замена
К. Агаларов
️️️️
Н. Жосан
Желтая карточка
Н. Жосан
Замена
З. Арзиани
️️️️
С. Сердюков
Желтая карточка
С. Сердюков
Замена
А. Першин
️️️️
М. Трусевич
ГОЛ! 2:0!
Г. Ходжава
Желтая карточка
М. Трусевич
Замена
С. Коровушкин
️️️️
И. Завалий
Желтая карточка
А. Ревякин
Желтая карточка
Г. Ходжава
16'
ГОЛ! 1:0!
Г. Ходжава
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
28
Гоча Ходжава
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
12
Вартан Мазалов
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
5
Денис Матьола
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
0
Алдин Джидич
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
58
Сергей Егоров
ПП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
Анжи
7
Камиль Агаларов
ПЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
0
Магомед Магомедов
ЦФ
87
Назир Кажаров
ЦФ
Балтика
18
Сергей Коровушкин
ЦП
27
Артем Першин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
4-1-3-2
31
Абаев
20
Саджая
88
Наваловский
17
Мамаев
13
Тагирбеков
88
Бакаев
23
Жосан
28
Ходжава
6
Цораев
29
Сердюков
12
Мазалов
3-4-2
1
Рогачев
13
Тимофеев
25
Ревякин
5
Матьола
58
Егоров
0
Джидич
30
Трусевич
15
Окорочков
85
Голубов
17
Завалий
28
Ходжава
0
Магомедов
0
Магомедов
28
Ходжава
23
Жосан
7
Агаларов
7
Агаларов
23
Жосан
29
Сердюков
25
Арзиани
25
Арзиани
29
Сердюков
12
Мазалов
87
Кажаров
87
Кажаров
12
Мазалов
17
Завалий
18
Коровушкин
18
Коровушкин
17
Завалий
30
Трусевич
27
Першин
27
Першин
30
Трусевич
13
Тимофеев
13
Шляпкин
13
Шляпкин
13
Тимофеев
85
Голубов
32
Саная
32
Саная
85
Голубов
Остались в запасе
Анжи
Балтика
Главный тренер
Зураб Саная
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Зураб Саная
Статистика матча Анжи - Балтика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Динамо
Посещаемость:
14500 из 16500 зрителей (87%)
Новости команд
Все
Анжи
Балтика
Бубнов назвал самого переоцененного тренера в РПЛ
Вчера, 15:16
6
Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
9 ноября
1
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
8 ноября
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
8 ноября
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
8 ноября
10
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Бубнов назвал самого переоцененного тренера в РПЛ
Вчера, 15:16
6
Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
9 ноября
1
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
8 ноября
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
8 ноября
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
8 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+