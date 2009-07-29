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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Балтика
Краснодар - Балтика: обзор матча 29 июля 2009
Краснодар
29.07.2009, среда, 20:00
Россия. Первый дивизион, 22 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Балтика
Желтая карточка
Е. Калешин
Замена
️️️️
Д. Голубов
Замена
️️️️
А. Коломийченко
Замена
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
️️️️
М. Трусевич
Замена
️️️️
В. Татарчук
Замена
️️️️
Д. Лошкарев
Желтая карточка
М. Трусевич
Замена
️️️️
А. Джидич
Желтая карточка
А. Олейник
14'
13'
Желтая карточка
Д. Голубов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Краснодар
30
Александр Перов
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
27
Дмитрий Лошкарев
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
27
Александр Олейник
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
27
Артем Першин
ЦП
0
Алдин Джидич
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
4-3-2
30
Перов
15
Калешин
2
Соколов
24
Мирошниченко
5
Дубровин
27
Лошкарев
25
Деменко
50
Татарчук
13
Дорожкин
27
Олейник
4-5-1
16
Барановский
13
Тимофеев
5
Крыштафович
25
Ревякин
85
Попов
15
Окорочков
27
Першин
0
Джидич
30
Трусевич
15
Коломийченко
85
Голубов
Остались в запасе
Краснодар
Балтика
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Зураб Саная
Статистика матча Краснодар - Балтика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
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