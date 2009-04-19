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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - КАМАЗ
Балтика - КАМАЗ: обзор матча 19 апреля 2009
Балтика
19.04.2009, воскресенье, 18:00
Россия. Первый дивизион, 5 тур
2 : 0
Завершен
КАМАЗ
8'
С. Коровушкин
34'
С. Коровушкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - КАМАЗ
Желтая карточка
А. Коломийченко
Замена
А. Гудукин
️️️️
С. Гогниев
Желтая карточка
С. Настусенко
Замена
А. Шляпкин
️️️️
С. Коровушкин
Замена
А. Саная
️️️️
Д. Голубов
Желтая карточка
А. Сидяев
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Сидяев
Желтая карточка
В. Романенко
Желтая карточка
М. Трусевич
Замена
В. Романенко
️️️️
Р. Славнов
Замена
А. Коломийченко
️️️️
С. Егоров
Замена
С. Настусенко
️️️️
А. Перов
ГОЛ! 2:0!
С. Коровушкин
17'
Желтая карточка
А. Перов
ГОЛ! 1:0!
С. Коровушкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
8
Григорий Кенкишвили
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
0
Алдин Джидич
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
58
Сергей Егоров
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
20
Зайко Зеба
ЦП
33
Андрей Перов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
33
Исо Каньенда
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Балтика
15
Алексей Коломийченко
ЛП
27
Артем Першин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
КАМАЗ
4
Антон Гудукин
ЦЗ
77
Семен Настусенко
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-5-1
1
Рогачев
8
Кенкишвили
25
Ревякин
13
Тимофеев
15
Окорочков
18
Коровушкин
0
Джидич
30
Трусевич
58
Егоров
85
Голубов
4-4-2
16
Яшин
3
Сидяев
77
Куканос
36
Грачев
34
Козлов
4
Славнов
20
Зеба
33
Перов
19
Тодорович
33
Каньенда
2
Гогниев
27
Першин
27
Першин
58
Егоров
15
Коломийченко
15
Коломийченко
58
Егоров
18
Коровушкин
13
Шляпкин
13
Шляпкин
18
Коровушкин
85
Голубов
32
Саная
32
Саная
85
Голубов
4
Славнов
77
Романенко
77
Романенко
4
Славнов
33
Перов
77
Настусенко
77
Настусенко
33
Перов
2
Гогниев
4
Гудукин
4
Гудукин
2
Гогниев
3
Сидяев
22
Кобялко
22
Кобялко
3
Сидяев
Остались в запасе
Балтика
КАМАЗ
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Балтика - КАМАЗ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Балтика
Посещаемость:
7800 из 14660 зрителей (53%)
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