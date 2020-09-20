Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Bilal Hussein - статистика

Дегерфорс
#8 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Дегерфорс
0 : 1
20.09.2026
Хаммарбю
1' - 84'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Сириус
2 : 0
14.09.2026
Дегерфорс
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Дегерфорс
2 : 0
05.09.2026
Хальмстад
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Герта
17
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Оснабрюк
2 : 1
19.05.2024
Герта
1' - 63'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Герта
3 : 1
11.05.2024
Кайзерслаутерн
1' - 62'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Эльверсберг
4 : 2
05.05.2024
Герта
66' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Герта
1 : 1
26.04.2024
Ганновер-96
64' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Карлсруэ
3 : 2
21.04.2024
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Герта
4 : 0
12.04.2024
Ганза
72' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Падерборн
2 : 3
05.04.2024
Герта
78' - 90'
87'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Герта
3 : 2
16.02.2024
Магдебург
60' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
11.02.2024
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Веен
3 : 1
27.01.2024
Герта
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Герта
2 : 2
21.01.2024
Фортуна
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Герта
0 : 0
16.12.2023
Оснабрюк
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
09.12.2023
Герта
60' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Герта
5 : 1
03.12.2023
Эльверсберг
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
2 : 2
24.11.2023
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
2 : 2
11.11.2023
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганза
0 : 0
05.11.2023
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
3 : 1
28.10.2023
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Нюрнберг
3 : 1
22.10.2023
Герта
81' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Шальке-04
1 : 2
08.10.2023
Герта
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Герта
1 : 2
30.09.2023
Санкт-Паули
59' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Хольштайн
2 : 3
24.09.2023
Герта
68' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Герта
3 : 0
17.09.2023
Айнтрахт
70' - 90'
71'
Главные новости
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
2
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+