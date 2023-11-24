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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганновер-96 - Герта
Ганновер-96 - Герта: обзор матча 24 ноября 2023
Ганновер-96
24.11.2023, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Герта
67'
Х. Нильсен
80'
А. Фогльзаммер
29'
Ф. Нидерлехнер
45'
П. Клеменс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер-96 - Герта
90'
+3
Замена
С. Превляк
️️️️
Ф. Нидерлехнер
ГОЛ! 2:2!
А. Фогльзаммер
Пас отдал
М. Хальстенберг
80'
79'
Замена
Л. Гехтер
️️️️
П. Клеменс
Замена
К. Скотт
️️️️
Л. Шауб
75'
Замена
М. Кристиансен
️️️️
E. Leopold
75'
73'
Замена
Д. Шерхант
️️️️
М. Винклер
73'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
М. Дардаи
ГОЛ! 1:2!
Х. Нильсен
Пас отдал
Ф. Нойман
67'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Н. Тресольди
62'
Замена
С. Муроя
️️️️
Я. Дем
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
П. Клеменс
Пас отдал
Ф. Резе
33'
Желтая карточка
П. Клеменс
29'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Нидерлехнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
(К)
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Enzo Leopold
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
7
Николо Тресольди
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
(К)
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
8
Бенке Дардаи
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
10
Мартен Винклер
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
10
Кристофер Скотт
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Bilal Hussein
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
3-3-2-2
20
Цилер
17
Кен
26
Арри-Мби
5
Нойман
23
Хальстенберг
6
Кунце
23
Дем
8
21
Шауб
7
Нильсен
7
Тресольди
3-2-1-1-3
1
Эрнст
37
Ляйстнер
41
Клеменс
3
Кенни
42
Зеефуик
31
Дардаи
8
Дардаи
11
Резе
9
Табакович
10
Винклер
7
Нидерлехнер
23
Дем
2
Муроя
2
Муроя
23
Дем
8
13
Кристиансен
13
Кристиансен
8
21
Шауб
10
Скотт
10
Скотт
21
Шауб
7
Тресольди
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
7
Тресольди
41
Клеменс
44
Гехтер
44
Гехтер
41
Клеменс
31
Дардаи
41
Бухалакис
41
Бухалакис
31
Дардаи
7
Нидерлехнер
14
Превляк
14
Превляк
7
Нидерлехнер
10
Винклер
7
Шерхант
7
Шерхант
10
Винклер
Остались в запасе
Ганновер-96
Герта
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
35
Мариус Герсбек
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Ганновер-96 - Герта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Главный судья:
Тимо Герах
(Ландау-Кейххайм)
Стадион:
Heinz-von-Heiden-Arena, Hannover
Новости команд
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