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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Хольштайн - Герта
Хольштайн - Герта: обзор матча 24 сентября 2023
Хольштайн
24.09.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Герта
54'
Б. Пихлер
57'
С. Скрыбски (П)
27'
С. Превляк
39'
А. Бухалакис
90+2'
Ф. Резе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Герта
Желтая карточка
Т. Беккер
90'
+10
Вторая желтая
М. Шульц
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Б. Дардаи
90'
+3
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Ф. Резе
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Ф. Резе
Желтая карточка
Л. Холтби
90'
+1
Замена
J. Sterner
️️️️
С. Скрыбски
89'
88'
Пенальти не реализован!
Х. Табакович
78'
Замена
Б. Дардаи
️️️️
С. Превляк
Замена
Ф. Арп
️️️️
Б. Пихлер
74'
68'
Замена
Д. Шерхант
️️️️
М. Винклер
68'
Замена
Д. Кенни
️️️️
М. Карбовник
68'
Замена
B. Hussein
️️️️
М. Дардаи
65'
Желтая карточка
М. Карбовник
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Скрыбски
57'
ГОЛ! 1:2!
Б. Пихлер
Пас отдал
М. Шульц
54'
Замена
М. Коменда
️️️️
М. Ивежич
46'
Замена
B. Simakala
️️️️
Ш. Мачино
46'
Замена
Н. Ремберг
️️️️
Ф. Порат
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Бухалакис
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Превляк
Пас отдал
Ф. Резе
Желтая карточка
М. Шульц
14'
11'
Желтая карточка
М. Дардаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
10
Мартен Винклер
ЦФ
11
Фабиан Резе
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
3
Марко Коменда
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Герта
13
Robert Kwasigroch
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
8
Бенке Дардаи
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
24
Gustav Christensen
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
4-2-1-4
4
Роте
8
Беккер
3
10
Шульц
5
Ивежич
11
Пихлер
7
Скрыбски
1
Вайнер
18
Мачино
90
Холтби
27
Порат
4-1-1-4
1
Эрнст
33
Карбовник
2
Кемпф
31
Дардаи
37
Ляйстнер
41
Бухалакис
28
Дудзяк
14
Превляк
11
Резе
10
Винклер
9
Табакович
27
Порат
21
Ремберг
21
Ремберг
27
Порат
5
Ивежич
3
Коменда
3
Коменда
5
Ивежич
7
Скрыбски
32
32
7
Скрыбски
18
Мачино
7
7
18
Мачино
11
Пихлер
7
Арп
7
Арп
11
Пихлер
33
Карбовник
3
Кенни
3
Кенни
33
Карбовник
31
Дардаи
8
8
31
Дардаи
14
Превляк
8
Дардаи
8
Дардаи
14
Превляк
10
Винклер
7
Шерхант
7
Шерхант
10
Винклер
11
Резе
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
11
Резе
Остались в запасе
Хольштайн
Герта
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
8
Йосуа Меес
ЦФ
13
Robert Kwasigroch
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Gustav Christensen
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
8
Йосуа Меес
ЦФ
Остались в запасе
13
Robert Kwasigroch
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Gustav Christensen
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Хольштайн - Герта
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
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