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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Герта - Санкт-Паули
Герта - Санкт-Паули: обзор матча 30 сентября 2023
Герта
30.09.2023, суббота, 21:30
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Санкт-Паули
83'
Д. Шерхант
25'
Й. Эггештайн
74'
М. Хартель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Санкт-Паули
90'
+1
Замена
К. Бухалфа
️️️️
М. Хартель
85'
Замена
Э. Аменидо
️️️️
О. Афолаян
85'
Замена
Ф. Треу
️️️️
Э. Саад
ГОЛ! 1:2!
Д. Шерхант
Пас отдал
А. Бухалакис
83'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Х. Табакович
80'
Желтая карточка
Б. Дардаи
79'
74'
ГОЛ! 0:2!
М. Хартель
Пас отдал
О. Афолаян
71'
Замена
Д. Ирвин
️️️️
К. Меткалф
71'
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
Й. Эггештайн
Замена
Д. Шерхант
️️️️
С. Превляк
71'
Замена
Б. Дардаи
️️️️
М. Карбовник
71'
Замена
B. Hussein
️️️️
Ж. Дудзяк
59'
Желтая карточка
G. Christensen
56'
Замена
G. Christensen
️️️️
М. Винклер
47'
25'
ГОЛ! 0:1!
Й. Эггештайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
10
Мартен Винклер
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
11
Фабиан Резе
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
24
Конор Меткалф
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
11
Элиас Саад
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Герта
13
Robert Kwasigroch
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
8
Бенке Дардаи
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
29
Филипп Треу
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
4-1-1-4
1
Эрнст
37
Ляйстнер
2
Кемпф
31
Дардаи
33
Карбовник
41
Бухалакис
28
Дудзяк
10
Винклер
9
Табакович
11
Резе
14
Превляк
2-1-2-1-4
22
Васили
2
Салиакас
21
Рицка
24
Меткалф
8
Смит
5
Метс
10
Хартель
21
Афолаян
19
Эггештайн
6
Валь
11
Саад
28
Дудзяк
8
8
28
Дудзяк
33
Карбовник
8
Дардаи
8
Дардаи
33
Карбовник
10
Винклер
24
24
10
Винклер
9
Табакович
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
9
Табакович
14
Превляк
7
Шерхант
7
Шерхант
14
Превляк
11
Саад
29
Треу
29
Треу
11
Саад
10
Хартель
11
Бухалфа
11
Бухалфа
10
Хартель
24
Меткалф
36
Ирвин
36
Ирвин
24
Меткалф
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
21
Афолаян
14
Аменидо
14
Аменидо
21
Афолаян
Остались в запасе
Герта
Санкт-Паули
13
Robert Kwasigroch
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
13
Robert Kwasigroch
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Герта - Санкт-Паули
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
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