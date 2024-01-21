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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Герта - Фортуна
Герта - Фортуна: обзор матча 21 января 2024
Герта
21.01.2024, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Фортуна
30'
Х. Табакович
45+1'
Д. Шерхант
44'
И. Йоуханнессон
50'
Х. Цолис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Фортуна
Желтая карточка
А. Баркок
89'
85'
Замена
C. Daferner
️️️️
В. Вермей
Замена
П. Дардаи
️️️️
М. Винклер
82'
81'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
Й. Немец
Желтая карточка
П. Клеменс
80'
Замена
B. Hussein
️️️️
А. Бухалакис
73'
Замена
Л. Гехтер
️️️️
Т. Ляйстнер
73'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
65'
Замена
А. Баркок
️️️️
С. Превляк
59'
Замена
М. Дардаи
️️️️
М. Кемпф
59'
57'
Желтая карточка
Я. Энгельхардт
56'
Пенальти не реализован!
Х. Цолис
50'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Х. Цолис
Желтая карточка
М. Кемпф
49'
Желтая карточка
А. Бухалакис
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
Д. Шерхант
45'
+1
44'
ГОЛ! 1:1!
И. Йоуханнессон
Желтая карточка
Д. Зеефуик
34'
ГОЛ! 1:0!
Х. Табакович
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
37
Тони Ляйстнер
(К)
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
10
Мартен Винклер
ПВ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
4
Андре Хоффманн
(К)
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
9
Венсан Вермей
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
30
Nader El-Jindaoui
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
18
Tony Rölke
ЦФ
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
2
King Samuel Manu
ЦП
8
Klaus Suso
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
33
Christoph Daferner
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Эрнст
37
Ляйстнер
2
Кемпф
41
Клеменс
42
Зеефуик
33
Карбовник
41
Бухалакис
10
Винклер
9
Табакович
14
Превляк
7
Шерхант
3-1-3-1-2
33
Кастенмайер
4
Хоффманн
30
15
16
Энгельхардт
8
22
Танака
8
Йоуханнессон
17
Цолис
11
Немец
9
Вермей
2
Кемпф
31
Дардаи
31
Дардаи
2
Кемпф
37
Ляйстнер
44
Гехтер
44
Гехтер
37
Ляйстнер
41
Бухалакис
8
8
41
Бухалакис
14
Превляк
25
Баркок
25
Баркок
14
Превляк
10
Винклер
10
Дардаи
10
Дардаи
10
Винклер
11
Немец
27
Ястржембски
27
Ястржембски
11
Немец
9
Вермей
33
33
9
Вермей
Остались в запасе
Герта
Фортуна
35
Мариус Герсбек
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
30
Nader El-Jindaoui
ЦФ
18
Tony Rölke
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
1
Карол Немчински
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
2
King Samuel Manu
ЦП
8
Klaus Suso
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
30
Nader El-Jindaoui
ЦФ
18
Tony Rölke
ЦФ
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
2
King Samuel Manu
ЦП
8
Klaus Suso
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Герта - Фортуна
6
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
22
13
Офсайды
3
0
Количество передач
405
581
Сейвы
0
2
Точность передач %
75
82
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Кампка
(Майнц)
Стадион:
Олимпиаштадион
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