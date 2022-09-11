Антони Шмид - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Шмид
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Родной город
|Страсбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 1999 (24 года)
|Рост
|183
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€ 450
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|Имя
|Антони
|Фамилия
|Шмид
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Родной город
|Страсбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|59' - 90'
|Аустрия Л
|0:2
|Штурм
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|24.02.2023
|62' - 90'
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|58' - 90'
|Аустрия Л
|1:0
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия Л
|16
|3
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|59' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:2
|Штурм (Грац)
|24.02.2023
|62' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|19.02.2023
|58' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|12.11.2022
|81' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|29.10.2022
|1' -70'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:3
|Рапид (Вена)
|66'
|23.10.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:0
|Рид (Рид)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Тироль (Ваттенс)
|3:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|48'
|08.10.2022
|74' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|87'
|01.10.2022
|85' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|11.09.2022
|80' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|03.09.2022
|66' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|27.08.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|20.08.2022
|72' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|89'
|14.08.2022
|1' -69'
|Аустрия Л (Лустенау)
|4:1
|Хартберг (Хартберг)
|07.08.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|30.07.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|24.07.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|12'