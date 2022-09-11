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    Антони Шмид - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Антони
    Фамилия Шмид
    Команда Аустрия Л
    Состав Основной
    Родной город Страсбург
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 января 1999 (24 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 59' - 90' Аустрия Л 0:2 Штурм Австрия. Бундеслига, 20 тур
    24.02.2023 62' - 90' ЛАСК 1:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 19 тур
    19.02.2023 58' - 90' Аустрия Л 1:0 Аустрия Австрия. Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия Л 16 3 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 59' -90' Аустрия Л (Лустенау) 0:2 Штурм (Грац)
    24.02.2023 62' -90' ЛАСК (Линц) 1:0 Аустрия Л (Лустенау)
    19.02.2023 58' -90' Аустрия Л (Лустенау) 1:0 Аустрия (Вена)
    12.11.2022 81' -90' Аустрия Л (Лустенау) 3:0 Альтах (Альтах)
    29.10.2022 1' -70' Аустрия Л (Лустенау) 3:3 Рапид (Вена)
    66'
    23.10.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 0:0 Рид (Рид)
    15.10.2022 Был в запасе Тироль (Ваттенс) 3:2 Аустрия Л (Лустенау)
    48'
    08.10.2022 74' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 2:1 Аустрия Л (Лустенау)
    87'
    01.10.2022 85' -90' Аустрия Л (Лустенау) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    11.09.2022 80' -90' Аустрия Л (Лустенау) 1:1 ЛАСК (Линц)
    03.09.2022 66' -90' Аустрия (Вена) 2:2 Аустрия Л (Лустенау)
    27.08.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 0:6 Зальцбург (Зальцбург)
    20.08.2022 72' -90' Альтах (Альтах) 1:2 Аустрия Л (Лустенау)
    89'
    14.08.2022 1' -69' Аустрия Л (Лустенау) 4:1 Хартберг (Хартберг)
    07.08.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:1 Аустрия Л (Лустенау)
    30.07.2022 1' -90' Рид (Рид) 1:0 Аустрия Л (Лустенау)
    24.07.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    12'
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