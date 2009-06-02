Зайко Зеба - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Зайко
|Фамилия
|Зеба
|Команда
|Шкендия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Имя
|Зайко
|Фамилия
|Зеба
|Команда
|Шкендия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|25
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2009
|1' -56'
|Витязь (Подольск)
|1:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|20.08.2009
|58' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|17.08.2009
|1' -61'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|29.07.2009
|64' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|Салют (Белгород)
|26.07.2009
|1' -59'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Металлург Л (Липецк)
|09.07.2009
|55' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|27.06.2009
|1' -63'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|24.06.2009
|1' -82'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|26'
|16.06.2009
|1' -68'
|Чита (Чита)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|02.06.2009
|1' -77'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|25.05.2009
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Анжи (Махачкала)
|22.05.2009
|1' -67'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|14.05.2009
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|0:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|90'
|11.05.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|03.05.2009
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Носта (Новотроицк)
|34'
|30.04.2009
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Витязь (Подольск)
|22.04.2009
|63' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|19.04.2009
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|31.03.2009
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|28.03.2009
|1' -83'
|Металлург Л (Липецк)
|0:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)