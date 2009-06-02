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    Зайко Зеба - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Зайко
    Фамилия Зеба
    Команда Шкендия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 мая 1983 (39 лет)
    Рост 174
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 25 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2009 1' -56' Витязь (Подольск) 1:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    20.08.2009 58' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Шинник (Ярославль)
    17.08.2009 1' -61' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Балтика (Калининград)
    29.07.2009 64' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:0 Салют (Белгород)
    26.07.2009 1' -59' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Металлург Л (Липецк)
    09.07.2009 55' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    27.06.2009 1' -63' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    24.06.2009 1' -82' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    26'
    16.06.2009 1' -68' Чита (Чита) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    02.06.2009 1' -77' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    25.05.2009 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Анжи (Махачкала)
    22.05.2009 1' -67' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:0 Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
    14.05.2009 1' -90' Краснодар (Краснодар) 0:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    90'
    11.05.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    03.05.2009 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Носта (Новотроицк)
    34'
    30.04.2009 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Витязь (Подольск)
    22.04.2009 63' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    19.04.2009 1' -90' Балтика (Калининград) 2:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    31.03.2009 1' -90' Салют (Белгород) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    28.03.2009 1' -83' Металлург Л (Липецк) 0:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
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