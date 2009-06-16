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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чита - КАМАЗ
Чита - КАМАЗ: обзор матча 16 июня 2009
Чита
16.06.2009, вторник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 16 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
16'
И. Нагибин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - КАМАЗ
+3
Желтая карточка
Р. Славнов
+3
Желтая карточка
А. Ложкин
Желтая карточка
В. Селецкий
+3
Замена
К. Ионов
️️️️
Г. Богю
Замена
В. Беличенко
️️️️
И. Нагибин
Замена
М. Пименов
️️️️
А. Перов
Замена
Н. Грубешич
️️️️
А. Кобялко
Замена
В. Селецкий
️️️️
С. Хабаров
Замена
В. Романенко
️️️️
А. Куканос
Замена
А. Кренделев
️️️️
З. Зеба
Желтая карточка
А. Перов
Желтая карточка
И. Нагибин
Замена
Г. Гармашов
️️️️
М. Крейсман
Желтая карточка
П. Аликин
ГОЛ! 1:0!
И. Нагибин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чита
88
Андрей Синицын
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
7
Михаил Ванев
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
10
Владимир Булатенко
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
0
Максим Крейсман
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
0
Георге Богю
ЦФ
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
33
Андрей Перов
ЦП
20
Зайко Зеба
ЦП
19
Иван Тодорович
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Чита
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
91
Георгий Гармашов
ЦП
11
Константин Ионов
ЦФ
КАМАЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
0
Никола Грубешич
ЦФ
3-5-1
88
Синицын
7
Ванев
13
Подпругин
3
Аликин
10
Булатенко
8
Щеглов
0
Крейсман
9
Нагибин
20
Хабаров
0
Богю
4-4-2
16
Яшин
34
Козлов
36
Грачев
75
Ложкин
77
Куканос
4
Славнов
20
Зеба
19
Тодорович
33
Перов
2
Гогниев
22
Кобялко
9
Нагибин
26
Беличенко
26
Беличенко
9
Нагибин
0
Богю
11
Ионов
11
Ионов
0
Богю
20
Хабаров
14
Селецкий
14
Селецкий
20
Хабаров
0
Крейсман
91
Гармашов
91
Гармашов
0
Крейсман
22
Кобялко
0
Грубешич
0
Грубешич
22
Кобялко
77
Куканос
77
Романенко
77
Романенко
77
Куканос
33
Перов
14
Пименов
14
Пименов
33
Перов
20
Зеба
33
Кренделев
33
Кренделев
20
Зеба
Остались в запасе
Чита
КАМАЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Чита - КАМАЗ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
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