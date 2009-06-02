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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Волга
КАМАЗ - Волга: обзор матча 02 июня 2009
КАМАЗ
02.06.2009, вторник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 13 тур
2 : 0
Завершен
Волга
5'
С. Гогниев
62'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Волга
Замена
Е. Тараканов
️️️️
Д. Полянин
Пенальти не реализован!
Д. Айдов
Желтая карточка
Н. Митрович
Замена
А. Кренделев
️️️️
З. Зеба
Замена
В. Романенко
️️️️
А. Перов
Желтая карточка
Д. Айдов
Замена
Е. Малахов
️️️️
С. Турсунов
ГОЛ! 2:0!
А. Кобялко
Замена
М. Пименов
️️️️
Р. Славнов
Замена
А. Кобялко
️️️️
Н. Грубешич
Желтая карточка
Д. Андреев
ГОЛ! 1:0!
С. Гогниев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
33
Андрей Перов
ЦП
20
Зайко Зеба
ЦП
19
Иван Тодорович
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
0
Никола Грубешич
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
0
Никола Митрович
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
22
Александр Зернов
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
КАМАЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Волга
55
Егор Тараканов
ЦЗ
9
Евгений Малахов
ЦП
4
Сергей Осадчук
ЦП
4-4-2
16
Яшин
77
Куканос
36
Грачев
75
Ложкин
34
Козлов
33
Перов
20
Зеба
19
Тодорович
4
Славнов
2
Гогниев
0
Грубешич
4-2-1-2
6
Полянин
15
Андреев
25
Буйволов
4
Айдов
0
Митрович
14
Семакин
17
Турсунов
16
Хазов
22
Зернов
33
Перов
77
Романенко
77
Романенко
33
Перов
20
Зеба
33
Кренделев
33
Кренделев
20
Зеба
4
Славнов
14
Пименов
14
Пименов
4
Славнов
0
Грубешич
22
Кобялко
22
Кобялко
0
Грубешич
17
Турсунов
9
Малахов
9
Малахов
17
Турсунов
6
Полянин
55
Тараканов
55
Тараканов
6
Полянин
4
Осадчук
4
Осадчук
Остались в запасе
КАМАЗ
Волга
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча КАМАЗ - Волга
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
КАМАЗ
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