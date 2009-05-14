Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - КАМАЗ
Краснодар - КАМАЗ: обзор матча 14 мая 2009
Краснодар
14.05.2009, четверг, 19:00
Россия. Первый дивизион, 10 тур
0 : 1
Завершен
КАМАЗ
77'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - КАМАЗ
+2
Желтая карточка
З. Зеба
Замена
А. Гудукин
️️️️
Р. Славнов
Замена
В. Баламестный
️️️️
Д. Коваленко
Замена
В. Сафонов
️️️️
С. Мирошниченко
Замена
Д. Лошкарев
️️️️
Д. Дорожкин
ГОЛ! 0:1!
А. Кобялко
Замена
С. Емельянов
️️️️
С. Соколов
Замена
А. Кобялко
️️️️
И. Каньенда
Замена
А. Перов
️️️️
И. Тодорович
Замена
В. Романенко
️️️️
Д. Скороходов
Желтая карточка
Д. Коваленко
Желтая карточка
И. Тодорович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
20
Зайко Зеба
ЦП
19
Иван Тодорович
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
33
Исо Каньенда
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Краснодар
15
Валерий Сафонов
ЦЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
27
Дмитрий Лошкарев
ЦП
8
Виталий Баламестный
ЦФ
КАМАЗ
4
Антон Гудукин
ЦЗ
33
Андрей Перов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-2-2-2
31
Пчелинцев
4
Коваленко
39
Цуканов
24
Мирошниченко
15
Калешин
5
Дубровин
90
Михеев
25
Деменко
13
Дорожкин
27
Олейник
4-4-2
16
Яшин
34
Козлов
36
Грачев
75
Ложкин
77
Куканос
4
Славнов
20
Зеба
19
Тодорович
32
Скороходов
2
Гогниев
33
Каньенда
24
Мирошниченко
15
Сафонов
15
Сафонов
24
Мирошниченко
4
Коваленко
8
Баламестный
8
Баламестный
4
Коваленко
2
Соколов
0
Емельянов
0
Емельянов
2
Соколов
13
Дорожкин
27
Лошкарев
27
Лошкарев
13
Дорожкин
32
Скороходов
77
Романенко
77
Романенко
32
Скороходов
19
Тодорович
33
Перов
33
Перов
19
Тодорович
4
Славнов
4
Гудукин
4
Гудукин
4
Славнов
33
Каньенда
22
Кобялко
22
Кобялко
33
Каньенда
Остались в запасе
Краснодар
КАМАЗ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Краснодар - КАМАЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Краснодар
КАМАЗ
Мусаеву дали полезную рекомендацию, как вести себя с оскорбляющим Мостовым
Вчера, 21:04
6
Генич в 14-м туре РПЛ заметил гол, который мы больше никогда не увидим
Вчера, 13:10
4
ЦСКА получил от Бубнова единицу за матч с «Краснодаром»
Вчера, 11:37
2
Бубнов обратился к Мусаеву после конфликта с Мостовым: «Не связывайся с Царем!»
9 ноября
7
«Краснодар» пошел в ЭСК по одному эпизоду из матча с ЦСКА
9 ноября
1
Мусаеву дали полезную рекомендацию, как вести себя с оскорбляющим Мостовым
Вчера, 21:04
6
Генич в 14-м туре РПЛ заметил гол, который мы больше никогда не увидим
Вчера, 13:10
4
ЦСКА получил от Бубнова единицу за матч с «Краснодаром»
Вчера, 11:37
2
Бубнов обратился к Мусаеву после конфликта с Мостовым: «Не связывайся с Царем!»
9 ноября
7
«Краснодар» пошел в ЭСК по одному эпизоду из матча с ЦСКА
9 ноября
1
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+