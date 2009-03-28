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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - КАМАЗ
Металлург Л - КАМАЗ: обзор матча 28 марта 2009
Металлург Л
28.03.2009, суббота, 15:00
Россия. Первый дивизион, 1 тур
0 : 2
Завершен
КАМАЗ
18'
И. Каньенда
24'
И. Каньенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - КАМАЗ
Замена
А. Кренделев
️️️️
З. Зеба
Замена
В. Романенко
️️️️
А. Сидяев
Замена
А. Овчинников
️️️️
А. Такам
Замена
М. Пименов
️️️️
Д. Скороходов
Замена
С. Курдюков
️️️️
А. Григорян
Замена
И. Телегин
️️️️
А. Сыропятов
Желтая карточка
М. Обозный
Замена
А. Кобялко
️️️️
И. Каньенда
Желтая карточка
Д. Скороходов
Желтая карточка
А. Козлов
Замена
М. Обозный
️️️️
А. Кутьин
Желтая карточка
А. Такам
ГОЛ! 0:2!
И. Каньенда
18'
ГОЛ! 0:1!
И. Каньенда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
10
Михаил Костин
ЦП
10
Артур Григорян
ЦФ
0
Анук Такам
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
33
Андрей Перов
ЦП
20
Зайко Зеба
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
33
Исо Каньенда
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Металлург Л
2
Сергей Курдюков
ЦЗ
10
Илья Телегин
ЦП
10
Андрей Овчинников
ЦФ
11
Максим Обозный
ЦФ
КАМАЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-2-1-3
1
Шамрин
6
Иванов
2
Ивченко
2
Сыропятов
19
Журавлев
2
Кренделев
10
Костин
48
Кутьин
0
Такам
10
Григорян
4-4-2
16
Яшин
3
Сидяев
75
Ложкин
36
Грачев
34
Козлов
4
Славнов
33
Перов
20
Зеба
32
Скороходов
2
Гогниев
33
Каньенда
2
Сыропятов
10
Телегин
10
Телегин
2
Сыропятов
0
Такам
10
Овчинников
10
Овчинников
0
Такам
10
Григорян
2
Курдюков
2
Курдюков
10
Григорян
48
Кутьин
11
Обозный
11
Обозный
48
Кутьин
3
Сидяев
77
Романенко
77
Романенко
3
Сидяев
20
Зеба
33
Кренделев
33
Кренделев
20
Зеба
32
Скороходов
14
Пименов
14
Пименов
32
Скороходов
33
Каньенда
22
Кобялко
22
Кобялко
33
Каньенда
Остались в запасе
Металлург Л
КАМАЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Металлург Л - КАМАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Стадион:
Металлург
Посещаемость:
7800 из 14940 зрителей (52%)
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