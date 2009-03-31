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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - КАМАЗ
Салют - КАМАЗ: обзор матча 31 марта 2009
Салют
31.03.2009, вторник, 18:30
Россия. Первый дивизион, 2 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
32'
Е. Шелютов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - КАМАЗ
Замена
Д. Бурмистров
️️️️
А. Порошин
Желтая карточка
В. Романенко
Замена
В. Романенко
️️️️
А. Сидяев
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Кобялко
Замена
В. Коробкин
️️️️
В. Лешонок
Желтая карточка
Д. Скороходов
Замена
Р. Сурнев
️️️️
Е. Шипицин
Замена
А. Бекетов
️️️️
Е. Шелютов
Желтая карточка
А. Отюцкий
Желтая карточка
Е. Шипицин
Замена
М. Пименов
️️️️
А. Перов
Замена
А. Кренделев
️️️️
Р. Славнов
ГОЛ! 1:0!
Е. Шелютов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
0
Андрей Порошин
ЦФ
0
Евгений Шелютов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
33
Андрей Перов
ЦП
20
Зайко Зеба
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
33
Исо Каньенда
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Салют
7
Артем Бекетов
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
КАМАЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-4-2
16
Котов
17
Старков
4
Отюцкий
91
Куликов
13
Марков
9
Лешонок
25
Шипицин
5
Кушов
7
Шевченко
0
Шелютов
0
Порошин
4-4-2
16
Яшин
3
Сидяев
36
Грачев
75
Ложкин
34
Козлов
4
Славнов
33
Перов
20
Зеба
32
Скороходов
2
Гогниев
33
Каньенда
0
Шелютов
7
Бекетов
7
Бекетов
0
Шелютов
25
Шипицин
2
Сурнев
2
Сурнев
25
Шипицин
9
Лешонок
21
Коробкин
21
Коробкин
9
Лешонок
0
Порошин
10
Бурмистров
10
Бурмистров
0
Порошин
3
Сидяев
77
Романенко
77
Романенко
3
Сидяев
4
Славнов
33
Кренделев
33
Кренделев
4
Славнов
33
Перов
14
Пименов
14
Пименов
33
Перов
Кобялко
22
Кобялко
22
Кобялко
Кобялко
Остались в запасе
Салют
КАМАЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Салют - КАМАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Салют
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