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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - КАМАЗ
Черноморец - КАМАЗ: обзор матча 11 мая 2009
Черноморец
11.05.2009, понедельник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 9 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
23'
А. Едунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - КАМАЗ
Замена
М. Лунин
️️️️
Ж. Каратляшев
Желтая карточка
А. Сторожук
Желтая карточка
А. Гудукин
Замена
А. Сторожук
️️️️
А. Едунов
Желтая карточка
К. Саргсян
Желтая карточка
К. Деменко
Замена
А. Каркаев
️️️️
И. Бырлов
Замена
А. Гудукин
️️️️
А. Кобялко
Замена
И. Тодорович
️️️️
А. Перов
Желтая карточка
В. Романенко
Замена
С. Гогниев
️️️️
И. Каньенда
Замена
В. Романенко
️️️️
Д. Скороходов
Замена
К. Саргсян
️️️️
Н. Зайцев
Желтая карточка
А. Пучков
ГОЛ! 1:0!
А. Едунов
1'
Желтая карточка
Д. Грачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Игорь Кот
ВР
30
Алексей Пучков
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
14
Антон Сахаров
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Главный тренер
Николай Южанин
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
20
Зайко Зеба
ЦП
33
Андрей Перов
ЦП
0
Константин Деменко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
33
Исо Каньенда
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Черноморец
4
Михаил Лунин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
2
Александр Сторожук
ЦП
11
Карен Саргсян
ЦФ
КАМАЗ
4
Антон Гудукин
ЦЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
4-5-1
22
Кот
30
Пучков
23
Калешин
3
Удалый
3
Зайцев
8
Кочубей
0
Бурзиев
7
Бырлов
14
Сахаров
11
Едунов
10
Каратляшев
3-5-2
16
Яшин
34
Козлов
36
Грачев
77
Куканос
4
Славнов
20
Зеба
33
Перов
0
Деменко
32
Скороходов
33
Каньенда
22
Кобялко
11
Едунов
2
Сторожук
2
Сторожук
11
Едунов
10
Каратляшев
4
Лунин
4
Лунин
10
Каратляшев
3
Зайцев
11
Саргсян
11
Саргсян
3
Зайцев
7
Бырлов
14
Каркаев
14
Каркаев
7
Бырлов
22
Кобялко
4
Гудукин
4
Гудукин
22
Кобялко
32
Скороходов
77
Романенко
77
Романенко
32
Скороходов
33
Перов
19
Тодорович
19
Тодорович
33
Перов
33
Каньенда
2
Гогниев
2
Гогниев
33
Каньенда
Остались в запасе
Черноморец
КАМАЗ
Главный тренер
Николай Южанин
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Николай Южанин
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Черноморец - КАМАЗ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
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