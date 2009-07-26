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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Металлург Л
КАМАЗ - Металлург Л: обзор матча 26 июля 2009
КАМАЗ
26.07.2009, воскресенье, 18:00
Россия. Первый дивизион, 21 тур
1 : 1
Завершен
Металлург Л
70'
А. Гудукин
19'
Д. Косенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Металлург Л
Замена
️️️️
М. Панин
Желтая карточка
Д. Алексеев
Желтая карточка
А. Фомичев
Замена
️️️️
М. Пименов
Замена
️️️️
А. Перов
ГОЛ! 1:1!
А. Гудукин
Замена
️️️️
А. Овчинников
Замена
️️️️
Д. Грачев
Замена
️️️️
З. Зеба
Желтая карточка
А. Овчинников
Замена
️️️️
М. Стефанович
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Косенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
33
Андрей Перов
ЦП
19
Иван Тодорович
ЦП
20
Зайко Зеба
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
33
Исо Каньенда
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Металлург Л
0
Дмитрий Алексеев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
21
Максим Панин
ЦП
11
Максим Обозный
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
4-4-2
16
Яшин
4
Гудукин
75
Ложкин
36
Грачев
34
Козлов
33
Перов
20
Зеба
14
Пименов
19
Тодорович
2
Гогниев
33
Каньенда
3-2-1-2
0
Алексеев
2
Ивченко
9
Фомичев
2
Сыропятов
45
Косенко
19
Журавлев
21
Панин
10
Овчинников
11
Обозный
Остались в запасе
КАМАЗ
Металлург Л
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча КАМАЗ - Металлург Л
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
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