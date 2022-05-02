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    Данияр Семченков - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Данияр
    Фамилия Семченков
    Команда Тобол
    Состав Основной
    Родной город Костанай
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тобол 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2022 17' -90' Тараз (Тараз) 0:2 Тобол (Костанай)
    52'
    15.10.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 1:0 Актобе (Актобе)
    02.10.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 3:1 Шахтер (Караганда)
    14.09.2022 Был в запасе Астана (Астана) 1:2 Тобол (Костанай)
    05.09.2022 Был в запасе Кайрат (Алматы) 2:3 Тобол (Костанай)
    27.08.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 4:0 Ордабасы (Шымкент)
    21.08.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 2:2 Тараз (Тараз)
    26.06.2022 Был в запасе Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:3 Тобол (Костанай)
    14.05.2022 Был в запасе Актобе (Актобе) 2:1 Тобол (Костанай)
    02.05.2022 Был в запасе Шахтер (Караганда) 4:1 Тобол (Костанай)
    26.04.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 1:1 Астана (Астана)
    16.04.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 2:2 Кайрат (Алматы)
    17.03.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 2:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
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