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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Тобол
Астана - Тобол: обзор матча 16 сентября 2023
Астана
16.09.2023, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Тобол
5'
Д. Дарбо
77'
А. Аманович
90'
С. Дебле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Тобол
90'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Дебле
Замена
Э. Астанов
️️️️
Ф. Урега
87'
ГОЛ! 2:0!
А. Аманович
77'
68'
Замена
А. Габараев
️️️️
И. Рогач
Замена
М. Эбонг
️️️️
С. Лончар
54'
Желтая карточка
Ф. Урега
12'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дарбо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
5
Исламбек Куат
ОП
10
Стипе Лончар
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
19
Момчило Мркаич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
28
Павел Забелин
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
11
Игор Иванович
ПВ
4-1-4-1
93
Чондрич
55
Аманович
15
Бейсебеков
33
Ароян
13
Оганесян
5
Куат
70
Урега
11
Вороговский
10
Томасов
10
Лончар
98
Дарбо
4-1-3-1-1
1
Бусурманов
5
Каиров
4
Рогач
30
Младович
3
Асранкулов
29
Жарынбетов
28
Шахов
7
Мужиков
5
Вукадинович
17
Чесноков
19
Мркаич
10
Лончар
7
Эбонг
7
Эбонг
10
Лончар
70
Урега
10
Астанов
10
Астанов
70
Урега
4
Рогач
5
Габараев
5
Габараев
4
Рогач
Остались в запасе
Астана
Тобол
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
35
Юрий Мелихов
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
13
Павел Киреенко
ЛВ
11
Игор Иванович
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
13
Павел Киреенко
ЛВ
11
Игор Иванович
ПВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Астана - Тобол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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