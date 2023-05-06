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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Кайрат
Тобол - Кайрат: обзор матча 06 мая 2023
Тобол
06.05.2023, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Кайрат
10'
Ж. Жумашев
90'
И. Чесноков
55'
А. Шушеначев
73'
Ж. Пауло
90+4'
Д. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Кайрат
Желтая карточка
М. Вукадинович
90'
+6
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Д. Сергеев
90'
+2
Желтая карточка
О. Арад
ГОЛ! 2:2!
И. Чесноков
90'
84'
Замена
А. Буранчиев
️️️️
Ж. Пауло
73'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Пауло
71'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
В. Швырев
Замена
А. Сульич
️️️️
И. Рогач
61'
Замена
И. Сергеев
️️️️
С. Дебле
56'
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Шушеначев
Желтая карточка
С. Жарынбетов
52'
47'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
А. Ульшин
Замена
А. Габараев
️️️️
Р. Асранкулов
46'
Желтая карточка
Р. Асранкулов
45'
+2
25'
Замена
Е. Сейдахмет
️️️️
Е. Ткаченко
ГОЛ! 1:0!
Ж. Жумашев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Тобол
1
Тимур Акмурзин
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
10
Бейбит Галым
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
99
Асмир Сульич
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
37
Игорь Сергеев
ЦФ
17
Тимур Жакупов
ЦФ
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
3-3-2-2
1
Бусурманов
22
Марочкин
30
Младович
4
Рогач
3
Асранкулов
29
Жарынбетов
5
Каиров
7
Мужиков
8
Дебле
7
Жумашев
17
Чесноков
3-2-2-2
44
Устименко
5
Васин
4
Касабулат
6
Садыбеков
2
Ткаченко
5
Кургин
29
Крачковский
23
Ульшин
11
Пауло
18
Швырев
3
Асранкулов
5
Габараев
5
Габараев
3
Асранкулов
4
Рогач
99
Сульич
99
Сульич
4
Рогач
8
Дебле
37
Сергеев
37
Сергеев
8
Дебле
18
Швырев
18
Сергеев
18
Сергеев
18
Швырев
11
Пауло
20
Буранчиев
20
Буранчиев
11
Пауло
23
Ульшин
11
Шушеначев
11
Шушеначев
23
Ульшин
2
Ткаченко
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
2
Ткаченко
Остались в запасе
Тобол
Кайрат
1
Тимур Акмурзин
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
10
Бейбит Галым
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
17
Тимур Жакупов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Вадим Ульянов
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
10
Бейбит Галым
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
17
Тимур Жакупов
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Тобол - Кайрат
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
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