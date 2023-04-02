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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Тобол
Жетысу - Тобол: обзор матча 02 апреля 2023
Жетысу
02.04.2023, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Тобол
44'
Р. Теверов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жетысу - Тобол
Замена
П. Назаренко
️️️️
М. Амирханов
71'
66'
Замена
Ж. Жумашев
️️️️
А. Сульич
65'
Замена
И. Рогач
️️️️
С. Жарынбетов
ГОЛ! 1:0!
Р. Теверов
44'
Желтая карточка
Р. Ардазишвили
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
20
Андрей Пасеченко
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
26
Илиас Хассани
ЦЗ
5
Мате Цинцадзе
ОП
8
Мади Хасейн
ОП
11
Рати Ардазишвили
АП
9
Аслан Адиль
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Тобол
32
Иван Коновалов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
99
Асмир Сульич
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Жетысу
1
Андрей Шабанов
ВР
6
Эрболат Рустемов
ЛЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
25
Данило Алексич
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Давид Есимбеков
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
77
Фади Зидан
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
37
Bekzat Ermekbaev
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
5
Милиян Вукадинович
ЦП
10
Бейбит Галым
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
17
Тимур Жакупов
ЦФ
4-2-2-2
20
Пасеченко
23
Балтабеков
21
Кадио
26
Хассани
20
Амирханов
5
Цинцадзе
8
Хасейн
11
Ардазишвили
9
Адиль
15
Турысбек
9
Теверов
4-1-3-1-1
32
Коновалов
5
Каиров
30
Младович
5
Габараев
22
Марочкин
29
Жарынбетов
99
Сульич
80
Илич
7
Мужиков
17
Чесноков
37
Сергеев
20
Амирханов
91
Назаренко
91
Назаренко
20
Амирханов
29
Жарынбетов
4
Рогач
4
Рогач
29
Жарынбетов
99
Сульич
7
Жумашев
7
Жумашев
99
Сульич
Остались в запасе
Жетысу
Тобол
1
Андрей Шабанов
ВР
6
Эрболат Рустемов
ЛЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
25
Данило Алексич
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
77
Фади Зидан
ЦФ
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
37
Bekzat Ermekbaev
ЦЗ
5
Милиян Вукадинович
ЦП
10
Бейбит Галым
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
17
Тимур Жакупов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
1
Андрей Шабанов
ВР
6
Эрболат Рустемов
ЛЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
25
Данило Алексич
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
77
Фади Зидан
ЦФ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
37
Bekzat Ermekbaev
ЦЗ
5
Милиян Вукадинович
ЦП
10
Бейбит Галым
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
17
Тимур Жакупов
ЦФ
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Жетысу - Тобол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Жетысу
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