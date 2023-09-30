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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Тобол
Шахтер Караганда - Тобол: обзор матча 30 сентября 2023
Шахтер Караганда
30.09.2023, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Тобол
80'
И. Свиридов
26'
М. Мркаич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер Караганда - Тобол
ГОЛ! 1:1!
И. Свиридов
80'
Замена
Т. Чогадзе
️️️️
А. Назымханов
75'
Желтая карточка
Ю. Перцух
67'
58'
Красная карточка
А. Габараев
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Мркаич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
15
Богдан Савкив
ЦЗ
3
Антон Толордава
ЦЗ
26
Джордже Чосич
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
25
Стефан Букорац
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
19
Момчило Мркаич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
22
Георгий Захаренко
ЦП
9
Темур Чогадзе
ПВ
22
Максим Галкин
ЦФ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
9
Руслан Валиуллин
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
4-3-2-1
30
Шацкий
15
Савкив
26
Чосич
66
Кампо
3
Толордава
25
Букорац
88
Каньяс
88
Перцух
18
Назымханов
11
Свиридов
9
Абдулла
4-1-4-1
1
Бусурманов
5
Каиров
5
Габараев
30
Младович
90
Семченков
29
Жарынбетов
80
Илич
7
Мужиков
8
Дебле
28
Забелин
19
Мркаич
18
Назымханов
9
Чогадзе
9
Чогадзе
18
Назымханов
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Тобол
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
22
Георгий Захаренко
ЦП
22
Максим Галкин
ЦФ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
35
Юрий Мелихов
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
9
Руслан Валиуллин
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
13
Павел Киреенко
ЛВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
22
Георгий Захаренко
ЦП
22
Максим Галкин
ЦФ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
9
Руслан Валиуллин
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
13
Павел Киреенко
ЛВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Шахтер Караганда - Тобол
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
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