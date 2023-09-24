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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Жетысу
Тобол - Жетысу: обзор матча 24 сентября 2023
Тобол
24.09.2023, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Жетысу
34'
И. Чесноков (П)
44'
А. Рушевич
53'
Н. Нурбол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Жетысу
90'
+6
Желтая карточка
S. Revyakin
87'
Замена
Р. Аслан
️️️️
А. Балтабеков
87'
Замена
М. Хасейн
️️️️
Н. Чучкич
87'
Замена
M. Bakayoko
️️️️
А. Рушевич
Желтая карточка
Б. Галым
77'
Замена
Б. Галым
️️️️
С. Жарынбетов
76'
75'
Замена
М. Амирханов
️️️️
Н. Нурбол
Замена
М. Мркаич
️️️️
С. Дебле
71'
Замена
М. Вукадинович
️️️️
И. Иванович
58'
Замена
А. Габараев
️️️️
И. Рогач
58'
56'
Желтая карточка
А. Балтабеков
Желтая карточка
Б. Младович
55'
53'
ГОЛ! 1:2!
Н. Нурбол
51'
Желтая карточка
А. Адиль
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Рушевич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Чесноков
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
32
Иван Коновалов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Жетысу
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
5
Мате Цинцадзе
ОП
25
Иван Брикнер
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Аслан Адиль
ПВ
33
Лайонел Адамс
ЦФ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
11
Анес Рушевич
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
9
Руслан Валиуллин
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Момчило Мркаич
ЦФ
Жетысу
20
Андрей Пасеченко
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
17
Давид Есимбеков
ЦП
77
Aleksandar Ješić
ЦП
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
88
Moussa Bakayoko
ЦФ
4-1-3-2
32
Коновалов
3
Асранкулов
4
Рогач
30
Младович
5
Каиров
29
Жарынбетов
7
Мужиков
8
Дебле
28
Шахов
11
Иванович
17
Чесноков
3-1-1-3-3
21
Кадио
23
Амирсеитов
23
Балтабеков
5
Цинцадзе
25
Брикнер
9
Адиль
24
Чучкич
17
Нурбол
11
Рушевич
71
33
Адамс
4
Рогач
5
Габараев
5
Габараев
4
Рогач
11
Иванович
5
Вукадинович
5
Вукадинович
11
Иванович
29
Жарынбетов
10
Галым
10
Галым
29
Жарынбетов
8
Дебле
19
Мркаич
19
Мркаич
8
Дебле
23
Балтабеков
2
Аслан
2
Аслан
23
Балтабеков
17
Нурбол
20
Амирханов
20
Амирханов
17
Нурбол
24
Чучкич
8
Хасейн
8
Хасейн
24
Чучкич
11
Рушевич
88
88
11
Рушевич
Остались в запасе
Тобол
Жетысу
1
Султан Бусурманов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
9
Руслан Валиуллин
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
20
Андрей Пасеченко
ВР
91
Павел Назаренко
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
77
Aleksandar Ješić
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
9
Руслан Валиуллин
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Остались в запасе
20
Андрей Пасеченко
ВР
91
Павел Назаренко
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
77
Aleksandar Ješić
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Статистика матча Тобол - Жетысу
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Информация о матче
Стадион:
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«Жетысу» – «Тобол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
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