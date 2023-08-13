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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Тобол
Кайрат - Тобол: обзор матча 13 августа 2023
Кайрат
13.08.2023, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Тобол
5'
А. Шушеначев
43'
В. Швырев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Тобол
90'
+4
Желтая карточка
С. Мужиков
Замена
Д. Касабулат
️️️️
С. Кейлер
79'
52'
Замена
С. Дебле
️️️️
П. Киреенко
46'
Замена
И. Чесноков
️️️️
Б. Галым
ГОЛ! 2:0!
В. Швырев
43'
33'
Желтая карточка
А. Габараев
Желтая карточка
Е. Ткаченко
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Шушеначев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Тобол
32
Иван Коновалов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
11
Игор Иванович
ПВ
19
Момчило Мркаич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
3-3-4
44
Устименко
3
Баньяк
25
Широбоков
15
Арад
4
Кейлер
18
Сергеев
2
Ткаченко
22
Сейдахмет
11
Пауло
11
Шушеначев
18
Швырев
3-3-3-1
32
Коновалов
17
Жакупов
4
Рогач
5
Габараев
28
Шахов
80
Илич
28
Забелин
11
Иванович
10
Галым
13
Киреенко
19
Мркаич
4
Кейлер
4
Касабулат
4
Касабулат
4
Кейлер
13
Киреенко
8
Дебле
8
Дебле
13
Киреенко
10
Галым
17
Чесноков
17
Чесноков
10
Галым
Остались в запасе
Кайрат
Тобол
1
Вадим Ульянов
ВР
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Кайрат - Тобол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
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