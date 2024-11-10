Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алишер Сулей - статистика

Завершил карьеру
1 ноября 1995 (30), Каратау
#77 | Нападающий
178 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Туран
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Актобе
2 : 0
10.11.2024
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Туран
1 : 1
03.11.2024
Женис
80' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Туран
0 : 1
27.10.2024
Кайсар
72' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Туран
0 : 2
23.10.2024
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 1
19.10.2024
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Атырау
3 : 0
04.10.2024
Туран
83' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Ордабасы
2 : 0
27.09.2024
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Туран
2 : 1
14.09.2024
Шахтер Караганда
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
0 : 0
01.09.2024
Туран
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Елимай
6 : 0
17.08.2024
Туран
78' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Астана
2 : 1
04.08.2024
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Туран
2 : 1
01.07.2024
Атырау
Был в запасе
86'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Туран
2 : 2
23.06.2024
Елимай
69' - 84'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
1 : 1
15.06.2024
Туран
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Туран
0 : 1
02.06.2024
Актобе
56' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Туран
2 : 3
11.05.2024
Жетысу
1' - 46'
41'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
04.05.2024
Туран
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Туран
0 : 2
27.04.2024
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Женис
1 : 0
20.04.2024
Туран
74' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Туран
0 : 1
07.04.2024
Ордабасы
77' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Шахтер Караганда
0 : 2
30.03.2024
Туран
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Туран
0 : 0
07.03.2024
Кайрат
84' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
2 : 0
02.03.2024
Туран
86' - 90'
Главные новости
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
2
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
21
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
5
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+