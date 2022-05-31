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    Габриэль Нога - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Габриэль
    Фамилия Нога
    Команда Атлетико Гойяненсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 января 2002 (21 год)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Гойяненсе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    11.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    03.07.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:2 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    27.06.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    20.06.2022 90' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 3:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    17.06.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 4:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    12.06.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    09.06.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    05.06.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    31.05.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    21.05.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    15.05.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    08.05.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Гойас (Гояния)
    01.05.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    25.04.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 4:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
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