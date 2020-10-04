|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|10
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|07.11.2020
|1' -76'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Акрон (Тольятти)
|76' 76'
|01.11.2020
|90' -90'
|Акрон (Тольятти)
|3:1
|Текстильщик (Иваново)
|28.10.2020
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|5:1
|Акрон (Тольятти)
|24.10.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|3:4
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|17.10.2020
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|13.10.2020
|73' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|90'
|09.10.2020
|84' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Акрон (Тольятти)
|04.10.2020
|46' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Чертаново (Москва)
|47'
|13.09.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Чайка (Песчанокопское)
|09.09.2020
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|31'
|05.09.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Велес (Москва)
|33'
|01.08.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Акрон (Тольятти)