Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Chay - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Chay
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 12 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.07.2022 46' -90' Куяба (Куяба) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    70'
    16.06.2022 87' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    14.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    10.06.2022 68' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 4:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.06.2022 89' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    29.05.2022 1' -64' Коритиба (Коритиба) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    61'
    16.05.2022 58' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:1 Форталеза (Форталеза)
    08.05.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    01.05.2022 1' -68' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.04.2022 59' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 1' -58' Сеара (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    46'
    10.04.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
    • Читайте нас: 
    11