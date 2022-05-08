|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|12
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.07.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.07.2022
|46' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|70'
|16.06.2022
|87' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|14.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|10.06.2022
|68' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|07.06.2022
|89' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|29.05.2022
|1' -64'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|61'
|16.05.2022
|58' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Форталеза (Форталеза)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|01.05.2022
|1' -68'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.04.2022
|59' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|1' -58'
|Сеара (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|46'
|10.04.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)