|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|11
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|90' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18.07.2022
|1' -61'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|45'
|07.06.2022
|66' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|29.05.2022
|1' -74'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|22.05.2022
|1' -46'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.05.2022
|1' -80'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Форталеза (Форталеза)
|30'
|08.05.2022
|28' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|01.05.2022
|68' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|83'
|25.04.2022
|78' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|1' -59'
|Сеара (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|10.04.2022
|46' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|66'