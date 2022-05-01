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    Diego Gonçalves - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Diego Gonçalves
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 11 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2022 90' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    23.10.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    29.08.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    18.07.2022 1' -61' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    45'
    07.06.2022 66' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    29.05.2022 1' -74' Коритиба (Коритиба) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    22.05.2022 1' -46' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.05.2022 1' -80' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:1 Форталеза (Форталеза)
    30'
    08.05.2022 28' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    01.05.2022 68' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    83'
    25.04.2022 78' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 1' -59' Сеара (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    10.04.2022 46' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
    66'
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