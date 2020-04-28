Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Джоэль Перссон - статистика

Эстер
15 января 2003 (23)
#34 | Нападающий
Швеция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витесс
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Витесс
0 : 3
07.04.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Витесс
1 : 4
02.04.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
30.03.2024
Витесс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Витесс
1 : 1
16.03.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
09.03.2024
Витесс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Витесс
1 : 2
02.03.2024
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Экселсиор
1 : 2
25.02.2024
Витесс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Витесс
1 : 1
18.02.2024
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
3 : 2
10.02.2024
Витесс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Витесс
0 : 2
04.02.2024
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Зволле
1 : 0
26.01.2024
Витесс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Витесс
1 : 2
21.01.2024
Фейеноорд
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Витесс
0 : 0
14.01.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Алмере Сити
5 : 0
17.12.2023
Витесс
63' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Витесс
2 : 0
10.12.2023
Хераклес
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
3 : 1
02.12.2023
Витесс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
5 : 0
25.11.2023
Витесс
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Витесс
1 : 3
11.11.2023
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гоу Эхед Иглс
5 : 1
04.11.2023
Витесс
46' - 90'
83'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Фейеноорд
4 : 0
21.10.2023
Витесс
1' - 77'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Витесс
0 : 0
07.10.2023
Экселсиор
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Витесс
0 : 2
03.09.2023
АЗ Алкмаар
68' - 90'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
1
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
4
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
2
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
7
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+