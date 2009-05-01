|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Раменское
|16
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2009
|73' -90'
|Раменское (Раменское )
|3:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|73'
|24.07.2009
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Раменское (Раменское )
|17.07.2009
|1' -71'
|Раменское (Раменское )
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|09.07.2009
|1' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|0:2
|Раменское (Раменское )
|13.06.2009
|1' -83'
|Раменское (Раменское )
|0:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|28.05.2009
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Раменское (Раменское )
|22.05.2009
|1' -74'
|Раменское (Раменское )
|2:1
|Томь (мол) (Томск)
|45'
|16.05.2009
|79' -90'
|Раменское (Раменское )
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|10.05.2009
|61' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Раменское (Раменское )
|01.05.2009
|1' -46'
|Раменское (Раменское )
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|24.04.2009
|1' -46'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Раменское (Раменское )
|11.04.2009
|1' -60'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Раменское (Раменское )
|03.04.2009
|46' -90'
|Раменское (Раменское )
|2:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|60'
|21.03.2009
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Раменское (Раменское )
|14.03.2009
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|3:1
|ЦСКА (мол) (Москва)