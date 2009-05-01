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    Михаил Шевяков - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Михаил
    Отчество Михайлович
    Фамилия Шевяков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 февраля 1989 (34 года)
    Рост 185
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Раменское 16 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2009 73' -90' Раменское (Раменское ) 3:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    73'
    24.07.2009 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Раменское (Раменское )
    17.07.2009 1' -71' Раменское (Раменское ) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    09.07.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 0:2 Раменское (Раменское )
    13.06.2009 1' -83' Раменское (Раменское ) 0:1 Локомотив (мол) (Москва)
    28.05.2009 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Раменское (Раменское )
    22.05.2009 1' -74' Раменское (Раменское ) 2:1 Томь (мол) (Томск)
    45'
    16.05.2009 79' -90' Раменское (Раменское ) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    10.05.2009 61' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:1 Раменское (Раменское )
    01.05.2009 1' -46' Раменское (Раменское ) 1:2 Рубин (мол) (Казань)
    24.04.2009 1' -46' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Раменское (Раменское )
    11.04.2009 1' -60' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:0 Раменское (Раменское )
    03.04.2009 46' -90' Раменское (Раменское ) 2:1 Академия Кубань (Краснодар)
    60'
    21.03.2009 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Раменское (Раменское )
    14.03.2009 1' -90' Раменское (Раменское ) 3:1 ЦСКА (мол) (Москва)
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