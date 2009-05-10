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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Раменское
Спартак М (мол) - Раменское: обзор матча 10 мая 2009
Спартак М (мол)
10.05.2009, воскресенье, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 8 тур
2 : 1
Завершен
Раменское
70'
А. Бажев
78'
Д. Каюмов
37'
В. Юрченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Раменское
Замена
Д. Маляка
️️️️
Е. Лугачев
Замена
К. Советкин
️️️️
В. Рыжков
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Джано
Замена
А. Медведев
️️️️
С. Белоусов
ГОЛ! 2:1!
Д. Каюмов
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Грищенко
ГОЛ! 1:1!
А. Бажев
Замена
Д. Каюмов
️️️️
А. Малоян
Замена
М. Шевяков
️️️️
В. Юрченко
Замена
И. Темников
️️️️
В. Соболев
Замена
Д. Моц
️️️️
А. Сапета
Замена
В. Чилюшкин
️️️️
А. Ребров
ГОЛ! 0:1!
В. Юрченко
Замена
П. Яковлев
️️️️
М. Григорьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
10
Егор Лугачев
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
7
Джано
АП
0
Артур Малоян
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Сергей Первадчук
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
21
Михаил Спирин
ЦП
13
Александр Грищенко
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
Спартак М (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
10
Константин Советкин
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
76
Виталий Зайцев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
0
Даниил Моц
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
0
Александр Медведев
ЦП
19
Михаил Шевяков
ЦФ
3-3-2-2
1
Комиссаров
30
Кудряшов
25
Кожевников
35
Гультяев
10
Григорьев
28
Рыжков
10
Лугачев
7
Джано
8
Малеев
9
Бажев
0
Малоян
4-5-1
32
Ребров
27
Молодцов
10
Первадчук
3
Плопа
26
Васиев
21
Спирин
13
Грищенко
7
Белоусов
41
Сапета
19
Соболев
0
Юрченко
28
Рыжков
10
Советкин
10
Советкин
28
Рыжков
10
Лугачев
15
Маляка
15
Маляка
10
Лугачев
7
Джано
23
Горбатенко
23
Горбатенко
7
Джано
0
Малоян
7
Каюмов
7
Каюмов
0
Малоян
10
Григорьев
91
Яковлев
91
Яковлев
10
Григорьев
41
Сапета
0
Моц
0
Моц
41
Сапета
0
Юрченко
19
Шевяков
19
Шевяков
0
Юрченко
13
Грищенко
21
Анисимов
21
Анисимов
13
Грищенко
7
Белоусов
0
Медведев
0
Медведев
7
Белоусов
32
Ребров
24
Чилюшкин
24
Чилюшкин
32
Ребров
19
Соболев
11
Темников
11
Темников
19
Соболев
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Раменское
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
26
Азамат Джиоев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
76
Виталий Зайцев
ЦЗ
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
26
Азамат Джиоев
ВР
Остались в запасе
76
Виталий Зайцев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак М (мол) - Раменское
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
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Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
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Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
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Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Раменское
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Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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