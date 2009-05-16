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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Динамо (мол)
Раменское - Динамо (мол): обзор матча 16 мая 2009
Раменское
16.05.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 9 тур
0 : 1
Завершен
Динамо (мол)
55'
В. Свежов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Динамо (мол)
Замена
Р. Панин
️️️️
А. Бебих
Замена
Р. Махмутов
️️️️
И. Логуа
Замена
М. Шевяков
️️️️
В. Юрченко
Замена
А. Анисимов
️️️️
М. Плопа
Желтая карточка
В. Свежов
Замена
Д. Никитинский
️️️️
А. Молодцов
Желтая карточка
Ф. Проньков
Желтая карточка
Ю. Медведев
Замена
А. Медведев
️️️️
В. Соболев
Замена
Д. Моц
️️️️
А. Грищенко
Желтая карточка
С. Белоусов
ГОЛ! 0:1!
В. Свежов
Желтая карточка
С. Терехов
Желтая карточка
Ф. Васиев
Замена
Ф. Проньков
️️️️
Е. Мальков
Желтая карточка
В. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
13
Александр Грищенко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
Динамо (мол)
1
Алексей Карасевич
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Юрий Медведев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
99
Александр Бебих
ЦФ
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
0
Александр Медведев
ЦП
0
Даниил Моц
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
19
Михаил Шевяков
ЦФ
35
Федор Проньков
ЦФ
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
9
Роман Панин
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
90
Александр Кузьминых
ЦЗ
7
Олег Инкин
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
3-2-4-1
24
Чилюшкин
3
Плопа
3
Мальков
0
Халилович
26
Васиев
27
Молодцов
19
Соболев
41
Сапета
7
Белоусов
13
Грищенко
0
Юрченко
4-5-1
1
Карасевич
7
Логуа
4
Чичерин
71
Медведев
32
Терехов
13
Замалиев
19
Рыховский
4
Юсупов
6
Свежов
10
Скепский
99
Бебих
0
Юрченко
19
Шевяков
19
Шевяков
0
Юрченко
3
Мальков
35
Проньков
35
Проньков
3
Мальков
19
Соболев
0
Медведев
0
Медведев
19
Соболев
13
Грищенко
0
Моц
0
Моц
13
Грищенко
3
Плопа
21
Анисимов
21
Анисимов
3
Плопа
27
Молодцов
7
Никитинский
7
Никитинский
27
Молодцов
7
Логуа
23
Махмутов
23
Махмутов
7
Логуа
99
Бебих
9
Панин
9
Панин
99
Бебих
Остались в запасе
Раменское
Динамо (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
7
Олег Инкин
ЦП
69
Александр Лобков
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
90
Александр Кузьминых
ЦЗ
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
7
Олег Инкин
ЦП
69
Александр Лобков
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
90
Александр Кузьминых
ЦЗ
13
Сергей Панов
ВР
Статистика матча Раменское - Динамо (мол)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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