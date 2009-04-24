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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Раменское
Ахмат (мол) - Раменское: обзор матча 24 апреля 2009
Ахмат (мол)
24.04.2009, пятница, 15:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 6 тур
0 : 1
Завершен
Раменское
61'
С. Белоусов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Раменское
Желтая карточка
И. Эдиев
+2
+1
Замена
А. Медведев
️️️️
А. Грищенко
Желтая карточка
М. Музаев
Замена
М. Солтаев
️️️️
М. Музаев
Замена
М. Плопа
️️️️
А. Сапета
Замена
И. Кадыров
️️️️
М. Тагилов
Замена
М. Музаев
️️️️
Х. Джунидов
Замена
Д. Моц
️️️️
С. Белоусов
Замена
А. Идрисов
️️️️
Ш. Ашаханов
Замена
М. Адамов
️️️️
З. Садаев
ГОЛ! 0:1!
С. Белоусов
Замена
Р. Сурхаев
️️️️
И. Цуроев
Желтая карточка
З. Садаев
Желтая карточка
М. Мищенко
Замена
Е. Мальков
️️️️
Д. Халилович
Замена
С. Сикач
️️️️
Р. Эдилов
Замена
В. Юрченко
️️️️
М. Шевяков
Замена
А. Ребров
️️️️
В. Чилюшкин
12'
Желтая карточка
Д. Никитинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
13
Александр Грищенко
ЦП
21
Михаил Спирин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
35
Федор Проньков
ЦФ
19
Михаил Шевяков
ЦФ
Ахмат (мол)
88
Степан Сикач
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
61
Мовсур Адамов
ЦП
39
Али Идрисов
ЦП
54
Магомед Музаев
ЦФ
0
Ислам Кадыров
ЦФ
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
21
Артем Анисимов
ЦП
0
Александр Медведев
ЦП
0
Даниил Моц
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
3-2-3-2
95
Эдилов
4
Тагилов
5
Эдиев
29
Мищенко
4
Дашаев
10
Джунидов
77
Тембулатов
50
Ашаханов
10
Кацаев
9
Садаев
9
Цуроев
3-5-2
24
Чилюшкин
27
Молодцов
0
Халилович
11
Темников
13
Грищенко
41
Сапета
7
Никитинский
7
Белоусов
21
Спирин
19
Шевяков
35
Проньков
9
Цуроев
92
Сурхаев
92
Сурхаев
9
Цуроев
9
Садаев
61
Адамов
61
Адамов
9
Садаев
50
Ашаханов
39
Идрисов
39
Идрисов
50
Ашаханов
10
Джунидов
54
Музаев
54
Музаев
10
Джунидов
4
Тагилов
0
Кадыров
0
Кадыров
4
Тагилов
95
Эдилов
88
Сикач
88
Сикач
95
Эдилов
Музаев
32
Солтаев
32
Солтаев
Музаев
13
Грищенко
0
Медведев
0
Медведев
13
Грищенко
7
Белоусов
0
Моц
0
Моц
7
Белоусов
19
Шевяков
0
Юрченко
0
Юрченко
19
Шевяков
24
Чилюшкин
32
Ребров
32
Ребров
24
Чилюшкин
41
Сапета
3
Плопа
3
Плопа
41
Сапета
0
Халилович
3
Мальков
3
Мальков
0
Халилович
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Раменское
Главный тренер
Шахин Динеев
21
Артем Анисимов
ЦП
Остались в запасе
Остались в запасе
21
Артем Анисимов
ЦП
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча Ахмат (мол) - Раменское
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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