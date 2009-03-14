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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - ЦСКА (мол)
Раменское - ЦСКА (мол): обзор матча 14 марта 2009
Раменское
14.03.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 1 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
4'
А. Каряка
57'
Д. Моц
83'
Р. Воробьев (П)
53'
Г. Болайи Осени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - ЦСКА (мол)
Желтая карточка
В. Чилюшкин
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Воробьев
Пенальти не реализован!
С. Белоусов
Замена
Ю. Петраков
️️️️
А. Киселев
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Д. Моц
Красная карточка
Р. Нахушев
ГОЛ! 2:1!
Д. Моц
Замена
️️️️
А. Васильев
Замена
Д. Моц
️️️️
М. Спирин
ГОЛ! 1:1!
Г. Болайи Осени
Замена
Р. Воробьев
️️️️
А. Каряка
Желтая карточка
Г. Болайи Осени
Желтая карточка
А. Молодцов
Желтая карточка
А. Власов
Желтая карточка
М. Федоров
Желтая карточка
Ф. Проньков
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Каряка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
21
Михаил Спирин
ЦП
53
Александр Колодко
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
19
Михаил Шевяков
ЦФ
35
Федор Проньков
ЦФ
ЦСКА (мол)
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Антон Власов
ЦЗ
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
10
Максим Федоров
ЦП
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
26
Артак Григорян
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
0
Даниил Моц
ЦП
13
Александр Грищенко
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
21
Дмитрий Протопопов
ЦЗ
10
Виктор Климеев
ЦЗ
0
Евгений Шеренков
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
11
Алексей Волков
ЦФ
3-5-2
24
Чилюшкин
26
Васиев
55
Нахушев
27
Молодцов
19
Соболев
53
Колодко
7
Белоусов
5
Каряка
21
Спирин
35
Проньков
19
Шевяков
4-3-3
25
Нигматуллин
8
Федотов
14
Драгунов
4
Никитин
5
Власов
10
Федоров
44
Замешаев
20
Киселев
91
Заболотный
26
Григорян
0
Осени
21
Спирин
0
Моц
0
Моц
21
Спирин
Моц
92
Брызгалов
92
Брызгалов
Моц
5
Каряка
84
Воробьев
84
Воробьев
5
Каряка
17
Васильев
17
Васильев
20
Киселев
77
Петраков
77
Петраков
20
Киселев
Остались в запасе
Раменское
ЦСКА (мол)
13
Александр Грищенко
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
11
Алексей Волков
ЦФ
21
Дмитрий Протопопов
ЦЗ
0
Евгений Шеренков
ЦП
10
Виктор Климеев
ЦЗ
12
Станислав Плохих
ВР
Главный тренер
Йелле Гус
Остались в запасе
13
Александр Грищенко
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
11
Алексей Волков
ЦФ
21
Дмитрий Протопопов
ЦЗ
0
Евгений Шеренков
ЦП
10
Виктор Климеев
ЦЗ
12
Станислав Плохих
ВР
Главный тренер
Йелле Гус
Статистика матча Раменское - ЦСКА (мол)
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова, запасное поле.
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30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
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1
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6 марта
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