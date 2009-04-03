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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Кубань (мол)
Раменское - Кубань (мол): обзор матча 03 апреля 2009
Раменское
03.04.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (мол)
15'
А. Сапета (П)
60'
М. Шевяков
20'
А. Галстян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Кубань (мол)
Желтая карточка
Э. Махмудов
+2
Замена
А. Грищенко
️️️️
В. Соболев
+2
+1
Желтая карточка
П. Миненко
Желтая карточка
Р. Баратов
Желтая карточка
В. Шахов
Замена
В. Шахов
️️️️
А. Винников
Замена
В. Юрченко
️️️️
С. Белоусов
Замена
М. Спирин
️️️️
А. Сапета
Желтая карточка
К. Лагиевка
ГОЛ! 2:1!
М. Шевяков
Замена
Э. Махмудов
️️️️
С. Окоронкво
Замена
В. Соболев
️️️️
А. Молодцов
Замена
М. Шевяков
️️️️
Д. Лоськов
Замена
А. Кабанов
️️️️
А. Галстян
Желтая карточка
А. Винников
Желтая карточка
И. Квеквескири
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Галстян
Желтая карточка
С. Брызгалов
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Сапета
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
53
Александр Колодко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
35
Федор Проньков
ЦФ
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
6
Павел Миненко
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
0
Артуш Галстян
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
19
Владимир Соболев
ЛП
13
Александр Грищенко
ЦП
21
Михаил Спирин
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
19
Михаил Шевяков
ЦФ
Кубань (мол)
22
Вячеслав Марикода
ВР
55
Сергей Поминов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
92
Руслан Слинько
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
18
Роман Половов
ЦФ
4-4-2
24
Чилюшкин
26
Васиев
11
Темников
92
Брызгалов
27
Молодцов
53
Колодко
7
Белоусов
10
Лоськов
41
Сапета
35
Проньков
8
Окоронкво
3-3-3-1
22
Пузин
6
Миненко
5
Дмитренко
50
Лагиевка
8
Бугаев
33
Квеквескири
15
Жавнерчик
0
Галстян
39
Винников
37
Долженко
4
Баратов
Соболев
13
Грищенко
13
Грищенко
Соболев
41
Сапета
21
Спирин
21
Спирин
41
Сапета
7
Белоусов
0
Юрченко
0
Юрченко
7
Белоусов
10
Лоськов
19
Шевяков
19
Шевяков
10
Лоськов
27
Молодцов
19
Соболев
19
Соболев
27
Молодцов
8
Окоронкво
8
Махмудов
8
Махмудов
8
Окоронкво
0
Галстян
42
Кабанов
42
Кабанов
0
Галстян
39
Винников
29
Шахов
29
Шахов
39
Винников
Остались в запасе
Раменское
Кубань (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
92
Руслан Слинько
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
55
Сергей Поминов
ЦЗ
18
Роман Половов
ЦФ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
92
Руслан Слинько
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
55
Сергей Поминов
ЦЗ
18
Роман Половов
ЦФ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Статистика матча Раменское - Кубань (мол)
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова, запасное поле.
Новости команд
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Раменское
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2016.05.20 17:25
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2016.05.15 15:09
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