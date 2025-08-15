Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Турция. Суперлига 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Нидерланды. Эредивизие 2023/2024 Голландия. Эредивизие 2022/2023 Голландия. Эредивизие 2021/2022