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    Элайис Тавсан - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Элайис
    Фамилия Тавсан
    Команда НЕК
    Состав Основной
    Родной город Роттердам
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 апреля 2001 (21 год)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,60
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 85' Аякс 1:0 НЕК Голландия. Эредивизие, 24 тур
    25.02.2023 1' - 72' НЕК 3:0 Волендам Голландия. Эредивизие, 23 тур
    19.02.2023 1' - 78' Экселсиор 0:3 НЕК Голландия. Эредивизие, 22 тур
    11.02.2023 1' - 90' НЕК 0:0 Камбур Голландия. Эредивизие, 21 тур
    05.02.2023 1' - 90' Гоу Эхед Иглс 1:0 НЕК Голландия. Эредивизие, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    НЕК 23 2 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -85' Аякс (Амстердам) 1:0 НЕК (Неймеген)
    25.02.2023 1' -72' НЕК (Неймеген) 3:0 Волендам (Волендам)
    19.02.2023 1' -78' Экселсиор (Роттердам) 0:3 НЕК (Неймеген)
    11.02.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 0:0 Камбур (Лиуварден)
    05.02.2023 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 НЕК (Неймеген)
    28.01.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Спарта (Роттердам)
    25.01.2023 1' -76' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 НЕК (Неймеген)
    21.01.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 3:1 Эммен (Эммен)
    35' 52'
    15.01.2023 1' -71' Витесс (Арнем) 0:0 НЕК (Неймеген)
    08.01.2023 1' -87' НЕК (Неймеген) 1:1 Аякс (Амстердам)
    13.11.2022 67' -90' НЕК (Неймеген) 6:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    88'
    04.11.2022 Был в запасе Камбур (Лиуварден) 0:1 НЕК (Неймеген)
    30.10.2022 1' -71' ПСВ (Эйндховен) 3:0 НЕК (Неймеген)
    23.10.2022 46' -90' НЕК (Неймеген) 3:3 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    16.10.2022 1' -90' Спарта (Роттердам) 2:0 НЕК (Неймеген)
    08.10.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Экселсиор (Роттердам)
    02.10.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    16.09.2022 1' -86' Утрехт (Утрехт) 0:0 НЕК (Неймеген)
    10.09.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Фортуна (Ситтард)
    04.09.2022 1' -90' Херенвен (Херенвен) 0:0 НЕК (Неймеген)
    01.09.2022 1' -76' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 НЕК (Неймеген)
    26.08.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    14.08.2022 1' -90' Волендам (Волендам) 1:4 НЕК (Неймеген)
    17'
    07.08.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 0:1 Твенте (Энсхеде)
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