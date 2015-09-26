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    Леон Андреасен - статистика

    Полузащитник
    Имя Леон
    Фамилия Андреасен
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 188
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганновер-96 15 2 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.12.2015 1' -69' Ганновер-96 (Ганновер) 0:1 Бавария (Мюнхен)
    12.12.2015 1' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    82'
    04.12.2015 1' -77' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    28.11.2015 1' -71' Ганновер-96 (Ганновер) 4:0 Ингольштадт (Ингольштадт)
    11' 15'
    06.11.2015 1' -71' Ганновер-96 (Ганновер) 1:3 Герта (Берлин)
    59'
    01.11.2015 1' -90' Гамбург (Гамбург) 1:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    24.10.2015 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 1:2 Айнтрахт (Франкфурт)
    18.10.2015 1' -90' Кельн (Кельн) 0:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    38'
    03.10.2015 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 1:0 Вердер (Бремен)
    26.09.2015 1' -66' Вольфсбург (Вольфсбург) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    23.09.2015 1' -72' Ганновер-96 (Ганновер) 1:3 Штутгарт (Штутгарт)
    20.09.2015 1' -90' Аугсбург (Аугсбург) 2:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    89'
    12.09.2015 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 2:4 Боруссия (Дортмунд)
    18'
    29.08.2015 Был в запасе Майнц (Майнц) 3:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    22.08.2015 71' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:1 Байер (Леверкузен)
    15.08.2015 81' -90' Дармштадт (Дармштадт) 2:2 Ганновер-96 (Ганновер)
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