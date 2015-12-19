Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Леон Андреасен - статистика

Завершил карьеру
23 апреля 1983 (43)
#2 | Полузащитник
188 см | 83 кг
Дания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганновер-96
15
2
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
0 : 1
19.12.2015
Бавария
1' - 69'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
1 : 0
12.12.2015
Ганновер-96
1' - 90'
82'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
3 : 1
04.12.2015
Ганновер-96
1' - 77'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
4 : 0
28.11.2015
Ингольштадт
1' - 71'
11'
15'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
1 : 3
06.11.2015
Герта
1' - 71'
59'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
1 : 2
01.11.2015
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
1 : 2
24.10.2015
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
0 : 1
18.10.2015
Ганновер-96
1' - 90'
38'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 0
03.10.2015
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 1
26.09.2015
Ганновер-96
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ганновер-96
1 : 3
23.09.2015
Штутгарт
1' - 72'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
2 : 0
20.09.2015
Ганновер-96
1' - 90'
89'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Ганновер-96
2 : 4
12.09.2015
Боруссия Д
1' - 90'
18'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
3 : 0
29.08.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Ганновер-96
0 : 1
22.08.2015
Байер
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Дармштадт
2 : 2
15.08.2015
Ганновер-96
81' - 90'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+