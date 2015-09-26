|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|15
|2
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.12.2015
|1' -69'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Бавария (Мюнхен)
|12.12.2015
|1' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|82'
|04.12.2015
|1' -77'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|28.11.2015
|1' -71'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|4:0
|Ингольштадт (Ингольштадт)
|11' 15'
|06.11.2015
|1' -71'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:3
|Герта (Берлин)
|59'
|01.11.2015
|1' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|1:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|24.10.2015
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|18.10.2015
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|38'
|03.10.2015
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:0
|Вердер (Бремен)
|26.09.2015
|1' -66'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|23.09.2015
|1' -72'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:3
|Штутгарт (Штутгарт)
|20.09.2015
|1' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|2:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|89'
|12.09.2015
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:4
|Боруссия (Дортмунд)
|18'
|29.08.2015
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|3:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|22.08.2015
|71' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Байер (Леверкузен)
|15.08.2015
|81' -90'
|Дармштадт (Дармштадт)
|2:2
|Ганновер-96 (Ганновер)