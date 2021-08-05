Вегард Моберг - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Вегард
|Фамилия
|Моберг
|Команда
|Бранн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1991 (32 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Вегард
|Фамилия
|Моберг
|Команда
|Бранн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1991 (32 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буде-Глимт
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:1
|Буде-Глимт (Буде)
|25.11.2021
|90' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:0
|ЦСКА (София)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:2
|Буде-Глимт (Буде)
|21.10.2021
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|6:1
|Рома (Рим)
|30.09.2021
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|0:0
|Буде-Глимт (Буде)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|3:1
|Заря (Луганск)
|26.08.2021
|90' -88'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|19.08.2021
|Был в запасе
|Жальгирис (Вильнюс)
|2:2
|Буде-Глимт (Буде)
|12.08.2021
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|2:0
|Приштина (Приштина)
|05.08.2021
|Был в запасе
|Приштина (Приштина)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|29.07.2021
|78' -89'
|Буде-Глимт (Буде)
|3:0
|Валюр (Рейкьявик)
|22.07.2021
|Был в запасе
|Валюр (Рейкьявик)
|0:3
|Буде-Глимт (Буде)