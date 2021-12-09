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Вегард Моберг
Статистика
Вегард Моберг - статистика
Завершил карьеру
23 января 1991 (35)
#6 | Полузащитник
190 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Буде-Глимт
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Заря
1 : 1
09.12.2021
Буде-Глимт
Был в запасе
Лига конференций, 5 тур
Буде-Глимт
2 : 0
25.11.2021
ЦСКА София
90' - 90'
Лига конференций, 4 тур
Рома
2 : 2
04.11.2021
Буде-Глимт
Был в запасе
Лига конференций, 3 тур
Буде-Глимт
6 : 1
21.10.2021
Рома
Был в запасе
Лига конференций, 2 тур
ЦСКА София
0 : 0
30.09.2021
Буде-Глимт
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 1
16.09.2021
Заря
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Буде-Глимт
1 : 0
26.08.2021
Жальгирис
90' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Жальгирис
2 : 2
19.08.2021
Буде-Глимт
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Буде-Глимт
2 : 0
12.08.2021
Приштина
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Приштина
2 : 1
05.08.2021
Буде-Глимт
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Буде-Глимт
3 : 0
29.07.2021
Валюр
78' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Валюр
0 : 3
22.07.2021
Буде-Глимт
Был в запасе
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