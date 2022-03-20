Лука Фьордилино - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Фьордилино
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Родной город
|Палермо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Фьордилино
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Родной город
|Палермо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венеция
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|55' -90'
|Венеция (Венеция)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|14.05.2022
|29' -90'
|Рома (Рим)
|1:1
|Венеция (Венеция)
|08.05.2022
|56' -90'
|Венеция (Венеция)
|4:3
|Болонья (Болонья)
|05.05.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|01.05.2022
|37' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:3
|Аталанта (Бергамо)
|16.04.2022
|78' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|20.03.2022
|1' -56'
|Венеция (Венеция)
|0:2
|Сампдория (Генуя)
|14.03.2022
|1' -88'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|06.03.2022
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|19'
|27.02.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:1
|Венеция (Венеция)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|12.02.2022
|72' -90'
|Торино (Турин)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|06.02.2022
|78' -90'
|Венеция (Венеция)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|22.01.2022
|25' -90'
|Интер (Милан)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|16.01.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|09.01.2022
|79' -90'
|Венеция (Венеция)
|0:3
|Милан (Милан)
|01.10.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Венеция (Венеция)
|27.09.2021
|87' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Торино (Турин)
|11.09.2021
|1' -54'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|27.08.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Венеция (Венеция)
|22.08.2021
|1' -63'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Венеция (Венеция)
|12'