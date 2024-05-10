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Лука Фьордилино
Статистика
Лука Фьордилино - статистика
Завершил карьеру
25 июля 1996 (30), Палермо
#16 | Полузащитник
177 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Феральписало
33
0
0
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
81' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
Комо
1' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Пиза
2 : 1
13.04.2024
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Феральписало
2 : 2
06.04.2024
Козенца
1' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Кремонезе
0 : 1
01.04.2024
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Феральписало
1 : 2
16.03.2024
Парма
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 29 тур
Модена
2 : 3
09.03.2024
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Феральписало
1 : 3
03.03.2024
Сампдория
1' - 90'
28'
Италия. Серия В, 27 тур
Специя
0 : 2
28.02.2024
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Феральписало
0 : 1
24.02.2024
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Бари
1 : 0
17.02.2024
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Реджана 1919
1 : 1
03.02.2024
Феральписало
1' - 23'
23'
Италия. Серия В, 22 тур
Феральписало
4 : 1
27.01.2024
Лекко
1' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Феральписало
3 : 0
20.01.2024
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Зюйдтироль
1 : 0
13.01.2024
Феральписало
1' - 90'
53'
Италия. Серия В, 19 тур
Феральписало
2 : 2
26.12.2023
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Сампдория
2 : 3
23.12.2023
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Феральписало
1 : 0
16.12.2023
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Феральписало
0 : 1
02.12.2023
Циттаделла
1' - 86'
6'
Италия. Серия В, 14 тур
Комо
2 : 1
25.11.2023
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Феральписало
3 : 3
11.11.2023
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Козенца
1 : 1
04.11.2023
Феральписало
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 11 тур
Феральписало
0 : 3
28.10.2023
Реджана 1919
1' - 70'
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
3 : 0
21.10.2023
Феральписало
62' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Брешиа
1 : 1
06.10.2023
Феральписало
1' - 66'
Италия. Серия В, 8 тур
Феральписало
1 : 2
30.09.2023
Специя
1' - 46'
Италия. Серия В, 7 тур
Лекко
1 : 2
26.09.2023
Феральписало
1' - 88'
Италия. Серия В, 6 тур
Феральписало
0 : 1
23.09.2023
Пиза
1' - 73'
Италия. Серия В, 5 тур
Феральписало
1 : 1
16.09.2023
Модена
1' - 79'
53'
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
3 : 0
02.09.2023
Феральписало
1' - 90'
65'
Италия. Серия В, 3 тур
Асколи
3 : 0
29.08.2023
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Венеция
3 : 0
20.08.2023
Комо
Был в запасе
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