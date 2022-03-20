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    Лука Фьордилино - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Лука
    Фамилия Фьордилино
    Команда Венеция
    Состав Основной
    Родной город Палермо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июля 1996 (26 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венеция 13 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 55' -90' Венеция (Венеция) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    14.05.2022 29' -90' Рома (Рим) 1:1 Венеция (Венеция)
    08.05.2022 56' -90' Венеция (Венеция) 4:3 Болонья (Болонья)
    05.05.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 2:1 Венеция (Венеция)
    01.05.2022 37' -90' Ювентус (Турин) 2:1 Венеция (Венеция)
    23.04.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:3 Аталанта (Бергамо)
    16.04.2022 78' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Венеция (Венеция)
    10.04.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:2 Удинезе (Удине)
    02.04.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 1:0 Венеция (Венеция)
    20.03.2022 1' -56' Венеция (Венеция) 0:2 Сампдория (Генуя)
    14.03.2022 1' -88' Лацио (Рим) 1:0 Венеция (Венеция)
    06.03.2022 1' -90' Венеция (Венеция) 1:4 Сассуоло (Сассуоло)
    19'
    27.02.2022 Был в запасе Верона (Верона) 3:1 Венеция (Венеция)
    20.02.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:1 Дженоа (Генуя)
    12.02.2022 72' -90' Торино (Турин) 1:2 Венеция (Венеция)
    06.02.2022 78' -90' Венеция (Венеция) 0:2 Наполи (Неаполь)
    22.01.2022 25' -90' Интер (Милан) 2:1 Венеция (Венеция)
    16.01.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    09.01.2022 79' -90' Венеция (Венеция) 0:3 Милан (Милан)
    01.10.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Венеция (Венеция)
    27.09.2021 87' -90' Венеция (Венеция) 1:1 Торино (Турин)
    11.09.2021 1' -54' Эмполи (Эмполи) 1:2 Венеция (Венеция)
    27.08.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:0 Венеция (Венеция)
    22.08.2021 1' -63' Наполи (Неаполь) 2:0 Венеция (Венеция)
    12'
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