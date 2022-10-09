|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гоу Эхед Иглс
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2023
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|25.01.2023
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:4
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Утрехт (Утрехт)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|0:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|29.10.2022
|80' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:1
|Экселсиор (Роттердам)
|23.10.2022
|71' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|09.10.2022
|79' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|01.10.2022
|72' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|18.09.2022
|69' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|09.09.2022
|Был в запасе
|Волендам (Волендам)
|2:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)