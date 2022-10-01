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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Гоу Эхед Иглс
Аякс - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 01 октября 2022
Аякс
01.10.2022, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 8 тур
1 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
45'
Д. Классен
78'
В. Тор Виллумсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Гоу Эхед Иглс
Желтая карточка
Л. Лукка
90'
+5
89'
Замена
Х. Фонтан
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
Замена
Л. Лукка
️️️️
Х. Тимбер
83'
Замена
М. Кудус
️️️️
Б. Бробби
83'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Д. Классен
82'
78'
ГОЛ! 1:1!
В. Тор Виллумсон
Пас отдал
F. Stokkers
72'
Замена
M. Berden
️️️️
Б. Адеканье
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Л. Окампос
63'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Ф. Гриллич
63'
63'
Замена
F. Stokkers
️️️️
И. Лидберг
46'
Замена
Г. Наубер
️️️️
Д. Амофа
ГОЛ! 1:0!
Д. Классен
Пас отдал
Д. Тадич
45'
23'
Желтая карточка
Д. Амофа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Гоу Эхед Иглс
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
6
Джамал Амофа
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
44
Юри Регер
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
7
Рашан Фернандес
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Пасвер
3
Бейсси
2
Ренш
12
Тимбер
17
Блинд
27
Гриллич
24
Тэйлор
7
Окампос
18
Классен
10
Тадич
9
Бробби
2-1-1-2-4
1
де Ланж
20
Дейл
5
Куйперс
11
Виллумсон
21
Идзес
88
Ромменс
20
Эдвардсен
3
Лидберг
11
Адеканье
8
Линтхорст
6
Амофа
27
Гриллич
4
Альварес
4
Альварес
27
Гриллич
18
Классен
23
Бергейс
23
Бергейс
18
Классен
9
Бробби
20
Кудус
20
Кудус
9
Бробби
7
Окампос
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Окампос
12
Тимбер
20
Лукка
20
Лукка
12
Тимбер
20
Эдвардсен
3
Фонтан
3
Фонтан
20
Эдвардсен
11
Адеканье
7
7
11
Адеканье
6
Амофа
3
Наубер
3
Наубер
6
Амофа
3
Лидберг
27
27
3
Лидберг
Остались в запасе
Аякс
Гоу Эхед Иглс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
7
Рашан Фернандес
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Остались в запасе
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
7
Рашан Фернандес
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Аякс - Гоу Эхед Иглс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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