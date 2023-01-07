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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Гоу Эхед Иглс
Фортуна - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 07 января 2023
Фортуна
07.01.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 15 тур
0 : 2
Завершен
Гоу Эхед Иглс
21'
Б. Куйперс
44'
Б. Адеканье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Гоу Эхед Иглс
Желтая карточка
Б. Йылмаз
90'
+4
Желтая карточка
Т. Таски
90'
+2
87'
Замена
F. Stokkers
️️️️
И. Лидберг
86'
Замена
Х. Фонтан
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
80'
Желтая карточка
Э. Льянсана
Замена
Т. Таски
️️️️
И. Кордоба
77'
72'
Замена
Д. Амофа
️️️️
Б. Куйперс
Замена
Л. Дуарте
️️️️
О. Озякуп
68'
Замена
Т. Нослин
️️️️
П. Глэдон
68'
64'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Б. Адеканье
Желтая карточка
Т. Бейтинк
56'
Замена
Р. Вита
️️️️
Д. Кокс
46'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
У. Эмбалу
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Б. Адеканье
Пас отдал
Э. Льянсана
21'
ГОЛ! 0:1!
Б. Куйперс
Пас отдал
Б. Адеканье
17'
Желтая карточка
Б. Адеканье
Желтая карточка
Д. Кокс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
21
Доган Эрдоган
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
11
Умару Эмбалу
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Фортуна
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
14
Тижани Нослин
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
27
Namory Cisse
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
27
Finn Stokkers
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦФ
4-2-1-3
1
Пандур
27
Кокс
12
Пинту
3
Гут
23
Наварро
21
Эрдоган
15
Озякуп
14
Кордоба
19
Глэдон
11
Эмбалу
17
Йылмаз
2-1-2-1-4
12
де Ланж
20
Дейл
5
Куйперс
11
Виллумсон
21
Идзес
5
Теки
20
Эдвардсен
3
Лидберг
11
Адеканье
24
Льянсана
3
Наубер
27
Кокс
21
Вита
21
Вита
27
Кокс
15
Озякуп
6
Дуарте
6
Дуарте
15
Озякуп
19
Глэдон
14
Нослин
14
Нослин
19
Глэдон
11
Эмбалу
29
Бейтинк
29
Бейтинк
11
Эмбалу
14
Кордоба
7
Таски
7
Таски
14
Кордоба
20
Эдвардсен
3
Фонтан
3
Фонтан
20
Эдвардсен
11
Адеканье
7
Фернандес
7
Фернандес
11
Адеканье
3
Лидберг
27
27
3
Лидберг
5
Куйперс
6
Амофа
6
Амофа
5
Куйперс
Остались в запасе
Фортуна
Гоу Эхед Иглс
4
Роел Янссен
ЦЗ
22
Том Хендрикс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
27
Namory Cisse
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
19
Силла Соу
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
4
Роел Янссен
ЦЗ
22
Том Хендрикс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
27
Namory Cisse
ЦФ
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
19
Силла Соу
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Фортуна - Гоу Эхед Иглс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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Фортуна
Гоу Эхед Иглс
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
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11 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
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