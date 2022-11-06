Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Гоу Эхед Иглс
Твенте - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 06 ноября 2022
Твенте
06.11.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 13 тур
1 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
34'
Р. ван Вольфсвинкел (П)
90+2'
В. Тор Виллумсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Гоу Эхед Иглс
Желтая карточка
Р. Зерруки
90'
+2
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Тор Виллумсон
Желтая карточка
Л. Эверинк
90'
+1
87'
Замена
Г. Наубер
️️️️
Д. Идзес
87'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Ф. Ромменс
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
М. Влап
87'
86'
Желтая карточка
С. Соу
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
В. Мисиджан
86'
Замена
Д. Ротс
️️️️
В. Черны
72'
Замена
М. Киоло
️️️️
С. Стейн
71'
60'
Замена
F. Stokkers
️️️️
И. Лидберг
60'
Замена
Т. Теки
️️️️
Э. Линтхорст
59'
Замена
С. Соу
️️️️
Б. Адеканье
Замена
Л. Эверинк
️️️️
Д. Бренет
57'
Желтая карточка
Р. Преппер
45'
+1
37'
Желтая карточка
Б. Адеканье
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. ван Вольфсвинкел
34'
Желтая карточка
М. Хилгерс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Гоу Эхед Иглс
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
6
Джамал Амофа
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
4-1-2-3
1
Уннершталь
5
Смал
2
Хилгерс
3
Преппер
30
Бренет
6
Зерруки
14
Стейн
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
18
Черны
2-1-1-2-4
1
де Ланж
20
Дейл
5
Куйперс
11
Виллумсон
21
Идзес
88
Ромменс
20
Эдвардсен
3
Лидберг
11
Адеканье
8
Линтхорст
6
Амофа
7
Мисиджан
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
7
Мисиджан
14
Влап
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
14
Влап
30
Бренет
24
Эверинк
24
Эверинк
30
Бренет
14
Стейн
6
Киоло
6
Киоло
14
Стейн
18
Черны
11
Ротс
11
Ротс
18
Черны
8
Линтхорст
5
Теки
5
Теки
8
Линтхорст
88
Ромменс
7
Фернандес
7
Фернандес
88
Ромменс
21
Идзес
3
Наубер
3
Наубер
21
Идзес
11
Адеканье
19
Соу
19
Соу
11
Адеканье
3
Лидберг
27
27
3
Лидберг
Остались в запасе
Твенте
Гоу Эхед Иглс
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
22
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Остались в запасе
22
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Твенте - Гоу Эхед Иглс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
Новости команд
Все
Твенте
Гоу Эхед Иглс
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+