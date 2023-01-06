|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Труйден
|24
|7
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -68'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:2
|Генк (Генк)
|26.02.2023
|76' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|19.02.2023
|81' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|12.02.2023
|1' -65'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|04.02.2023
|1' -60'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|28.01.2023
|1' -71'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|9' 33'
|22.01.2023
|1' -37'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Гент (Гент)
|19.01.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|14.01.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|06.01.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|62'
|27.12.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|28'
|05.11.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|1:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|77'
|29.10.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|83'
|22.10.2022
|1' -58'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|19.10.2022
|1' -58'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|15.10.2022
|1' -69'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|18'
|07.10.2022
|74' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|0:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|09.09.2022
|1' -46'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:2
|Стандард (Льеж)
|03.09.2022
|1' -55'
|Генк (Генк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.08.2022
|1' -73'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|3:1
|Мехелен (Мехелен)
|14.08.2022
|1' -40'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|06.08.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|30.07.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|83'
|23.07.2022
|1' -86'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|22'