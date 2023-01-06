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    Даичи Хаяси - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Даичи
    Фамилия Хаяси
    Состав Основной
    Родной город Осака
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 мая 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Труйден 24 7 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -68' Сент-Труйден (Брюссель) 2:2 Генк (Генк)
    26.02.2023 76' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 1:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    19.02.2023 81' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Вестерло (Вестерло)
    12.02.2023 1' -65' Андерлехт (Брюссель) 3:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    04.02.2023 1' -60' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Кортрейк (Кортрейк)
    28.01.2023 1' -71' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    9' 33'
    22.01.2023 1' -37' Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Гент (Гент)
    19.01.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    14.01.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 0:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    06.01.2023 1' -90' Стандард (Льеж) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    62'
    27.12.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    28'
    05.11.2022 1' -90' Серен (Серен) 1:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    77'
    29.10.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    83'
    22.10.2022 1' -58' Сент-Труйден (Брюссель) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    19.10.2022 1' -58' Брюгге (Брюгге) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    15.10.2022 1' -69' Сент-Труйден (Брюссель) 2:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    18'
    07.10.2022 74' -90' Антверпен (Антверпен) 2:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    17.09.2022 Был в запасе Зюлте-Варегем (Варегем) 0:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    09.09.2022 1' -46' Сент-Труйден (Брюссель) 1:2 Стандард (Льеж)
    03.09.2022 1' -55' Генк (Генк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.08.2022 1' -73' Сент-Труйден (Брюссель) 3:1 Мехелен (Мехелен)
    14.08.2022 1' -40' Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    06.08.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    30.07.2022 1' -90' Гент (Гент) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    83'
    23.07.2022 1' -86' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    22'
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